快訊

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

影／憂沈伯洋被抓 綠營批中共跨國鎮壓 籲朝野反制

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
針對重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右）等聲援沈伯洋，痛批中共這是赤裸裸的「跨國鎮壓」，書記長陳培瑜（左）引述國際案例指出，中共長臂管轄早已屢見不鮮，從美國FBI在曼哈頓唐人街拉麵店2樓查獲「秘密警察局」，到瑞典籍香港銅鑼灣書店股東之一桂民海在泰國遭擄走都是如此，儘管瑞典外交部公開要求中國放人，但中國卻完全不理會。記者林俊良／攝影
針對重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右）等聲援沈伯洋，痛批中共這是赤裸裸的「跨國鎮壓」，書記長陳培瑜（左）引述國際案例指出，中共長臂管轄早已屢見不鮮，從美國FBI在曼哈頓唐人街拉麵店2樓查獲「秘密警察局」，到瑞典籍香港銅鑼灣書店股東之一桂民海在泰國遭擄走都是如此，儘管瑞典外交部公開要求中國放人，但中國卻完全不理會。記者林俊良／攝影

針對重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，民進黨立法院黨團今天召開記者會聲援沈伯洋，痛批中共這是赤裸裸的「跨國鎮壓」，意圖製造寒蟬效應，中共目標已從公職人員擴大到公民團體、個人，呼籲朝野應一同團結反制。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長林月琴上午召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會。鍾佳濱指出，中共依據其「懲獨22條」，針對台灣立委沈伯洋立案，甚至可進行缺席審判並發布通緝，是典型的威嚇手段，也是將台灣視為其國內管轄的一部分。鍾佳濱表示，台灣從不在中華人民共和國的管轄範圍內，這種作法與其在香港的手段如出一轍，是企圖透過司法威嚇，讓鎖定的對象心生恐懼。

陳培瑜則引述國際案例指出，中共長臂管轄早已屢見不鮮，從美國FBI在曼哈頓唐人街拉麵店2樓查獲「秘密警察局」，到瑞典籍香港銅鑼灣書店股東之一桂民海在泰國遭擄走都是如此，儘管瑞典外交部公開要求中國放人，但中國卻完全不理會。陳培瑜認為，中共行徑之後只會越來越嚴重，儘管目前看似僅針對沈伯洋，但她認為是針對全台灣2300萬人，更不要講如果你本人甚至家人、親友在中國當地或有任何業務往來，「我不知道這些人會不會變成他們在台灣可以遙控的一份子」，伸一隻手到台灣來，抓走任何想要抓的人。

針對重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右二）、書記長陳培瑜（左二）、副幹事長范雲（右一）、副書記長林月琴（左一）今天召開記者會聲援沈伯洋，痛批中共這是赤裸裸的「跨國鎮壓」，意圖製造寒蟬效應，中共目標已從公職人員擴大到公民團體、個人，呼籲朝野應一同團結反制。記者林俊良／攝影
針對重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右二）、書記長陳培瑜（左二）、副幹事長范雲（右一）、副書記長林月琴（左一）今天召開記者會聲援沈伯洋，痛批中共這是赤裸裸的「跨國鎮壓」，意圖製造寒蟬效應，中共目標已從公職人員擴大到公民團體、個人，呼籲朝野應一同團結反制。記者林俊良／攝影

中共 沈伯洋 鍾佳濱

延伸閱讀

沈伯洋遭中共立案調查 蔡明彥建議注意親中國家引渡措施

陸公安立案調查沈伯洋 民進黨：中國無權干涉台灣人民

遭重慶公安立案偵查 沈伯洋喊沒在怕：下一步大概是通緝

重慶公安立案偵查沈伯洋 指其透過「黑熊學院」從事分裂國家活動

相關新聞

沈伯洋遭中共立案調查 蔡明彥建議注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今...

藍主席改選後首度國共高層交流 蕭旭岑會宋濤：兩岸進入嶄新階段

內定出任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，昨在天津與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤重申，願與國民黨在堅持一個中國...

淘寶拼多多被禁？龔明鑫：跨部會討論中資跨境電商落地方案

台灣爆發非洲豬瘟疫情，被懷疑與境外風險產品透過淘寶平台輸入台灣有關，綠委要求淘寶與拼多多等電商平台應限期落地，納入管理。...

台歐海纜論壇 我倡風險管理

外交部昨舉辦「二○二五台歐海底電纜安全合作論壇」，外交部長林佳龍在論壇開幕式中提出「國際海底電纜風險管理倡議」，呼籲各方...

普發現金13歲以上代領門檻 藍批擾民

普發現金1萬元上路在即，卻規定13歲以上未成年孩童不得由父母代領，國民黨立院黨團昨要求立即廢除荒謬的13歲代領門檻，統一...

川習會明登場 蔡明彥：雙方以先易後難建立「可管理的競爭關係」

「川習會」預計明天登場，國安局長蔡明彥今天在立法院表示，這次的川習會主要還是聚焦在經貿議題，雙方先前也在營造正面的氣氛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。