影／憂沈伯洋被抓 綠營批中共跨國鎮壓 籲朝野反制

針對重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，民進黨立法院黨團今天召開記者會聲援沈伯洋，痛批中共這是赤裸裸的「跨國鎮壓」，意圖製造寒蟬效應，中共目標已從公職人員擴大到公民團體、個人，呼籲朝野應一同團結反制。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長林月琴上午召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會。鍾佳濱指出，中共依據其「懲獨22條」，針對台灣立委沈伯洋立案，甚至可進行缺席審判並發布通緝，是典型的威嚇手段，也是將台灣視為其國內管轄的一部分。鍾佳濱表示，台灣從不在中華人民共和國的管轄範圍內，這種作法與其在香港的手段如出一轍，是企圖透過司法威嚇，讓鎖定的對象心生恐懼。

陳培瑜則引述國際案例指出，中共長臂管轄早已屢見不鮮，從美國FBI在曼哈頓唐人街拉麵店2樓查獲「秘密警察局」，到瑞典籍香港銅鑼灣書店股東之一桂民海在泰國遭擄走都是如此，儘管瑞典外交部公開要求中國放人，但中國卻完全不理會。陳培瑜認為，中共行徑之後只會越來越嚴重，儘管目前看似僅針對沈伯洋，但她認為是針對全台灣2300萬人，更不要講如果你本人甚至家人、親友在中國當地或有任何業務往來，「我不知道這些人會不會變成他們在台灣可以遙控的一份子」，伸一隻手到台灣來，抓走任何想要抓的人。

