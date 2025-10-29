民進黨：蕭旭岑未任國民黨府主席先赴中領旨 兩岸統戰新階段

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
即將出任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑（左），28日在天津會見大陸國台辦主任宋濤（右）。圖／聯合報系資料照片
中國大陸國台辦主任宋濤與國民黨準副主席蕭旭岑會面，民進黨發言人吳崢今天表示，中共在國民黨主席選舉期間多次介入操作，選後習近平更發賀電要求推進統一，如今蕭旭岑尚未正式上任就急赴中國領旨，顯示中共統戰對象已重新鎖定國民黨核心，所謂「兩岸新階段」實為「統戰新階段」。

吳崢指出，中共一方面在中國設立台灣光復紀念日，另一方面持續派軍機擾台，對台發動法律戰與恫嚇行動，這些都讓台灣社會感受不到任何「新氣象」，只有故有的壓迫與威脅。國民黨面對這些現實卻毫無擔當，不敢為台灣人民發聲，反而選擇與中共唱和，令人遺憾。

吳崢批評，蕭旭岑赴中時引用特定媒體民調，刻意營造台灣支持兩岸對話的假象，企圖在北京面前替國民黨加分，然他避而不談的是，台灣人民所主張的是在對等與尊嚴的基礎上，由中國與台灣的民選合法政府展開交流，而非國共繞過政府的密室協商、私相授受。事實上，最新民調顯示，近八成的台灣民眾認為兩岸互不隸屬，更有超過八成不接受「一中原則」與「台灣是中國一部分」的說法。國民黨刻意忽略這些事實、曲解民意的作法，宛如詐騙集團的無恥話術，只能用來自欺，毫無說服力。

吳崢說，中共應正視中華民國台灣的存在，尊重台灣人民對主權與自由民主的堅持，放棄對台打壓與恫嚇，才能真正開啟和平對話。唯有以新的態度與做法面對台灣，兩岸關係才可能迎來真正的新氣象。

