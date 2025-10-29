沈伯洋遭中共立案調查 蔡明彥建議注意親中國家引渡措施

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。（本報資料照片）
民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今後只要離開台灣就可能被捕，引渡回大陸服刑。國安局長蔡明彥表示，確實要注意一些親中國家的引渡措施，會建議沈伯洋多加注意海外行程。

蔡明彥說，對於沈伯洋的人身安全，國安局會和警政單位合作，在境內會注意有無在地協力者跟蹤、脅迫的動作，境外方面，確實要注意一些友中、親中國家的引渡措施，會建議沈伯洋的海外行程要多加注意。

他強調，這是中共隨意的羅織罪名，對意見不同的人士進行跨境脅迫，台灣是自由民主的國家，政府和國人不會接受這種恫嚇手段，國際社會也不會去同意這種脅迫。這種恫嚇是一種政治性的宣示，配合操作對台灣的法律戰、輿論戰和心理戰。

蔡明彥指出，中方在處理這個案例時，還特別去提到「愛國者治台」的概念，這是把愛國者治港和愛國者治澳的概念延伸到台灣，那目的就是要矮化台灣的國家地位，把台灣香港化或澳門化，達到中共想要操作去台灣主權化的政治目的。

蔡明彥說，國際社會對於中共在香港跟澳門的治理有很多質疑，特別是對於當地自由民主人權的打壓。他提醒，澳門上個月才剛舉行立法會選舉，選舉結果有一個很特殊的狀況，是澳門民眾投下的無效票還有空白票高達8%。這是歷來澳門立法會選舉沒見的狀況，背後可能有一些政治、經濟、社會的因素。基本上可能是反映澳門民眾對目前治理方式的不滿，所以他認為，中共把澳門跟香港模式要套用台灣是絕對無法接受的。

沈伯洋 蔡明彥 中共

