軍警消待遇未編足 吳宗憲、黃建賓批卓榮泰毀憲亂政 向監察院檢舉

國民黨立委吳宗憲、黃建賓今共同舉行「行政院長卓榮泰違法拒絕編列軍警消待遇提升之預算」記者會，指卓揆未依法依照三讀通過法律編列預算，以釋憲為由拒絕執行，正式向監察院提出檢舉。吳宗憲說，他會盯有沒有立案。

明年度中央政府總預算出現爭議，因行政院未依立法院通過法律，編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算。行政院已將相關法律聲請大法官憲法判決，並以此為由，暫不予執行。

吳宗憲、黃建賓今舉行記者會。吳宗憲說，卓榮泰胡言亂語，卓揆以一句話「已聲請釋憲」，凍結國會通過的提升軍警消待遇等法案，這是嚴重的違法不作為，監察院必須立刻調查，不能再裝睡。憑什麼行政院長可以自行認定法律違憲，拒絕適用總統已公布生效的法律，拒絕編列預算，這是行政院長自我凍結法律，把我國的憲政制度、法制全部踩在腳下。

吳宗憲表示，依據「憲法訴訟法」第52條，聲請釋憲不會停止法律效力，不存在待日後釋憲結果出來再做，我國制度不存在這個做法。憑什麼行政院長可以扮演大法官，一句話就讓國會通過的法律失去效力。卓榮泰今行政傲慢完全踐踏，因為我國法律跟憲法都沒有授權行政機關可以選擇性執法，依法行政是行政機關的義務。

吳宗憲批，行政院藐視國會，難道以後立法院立的任何法律都要先問過行政院嗎？卓榮泰應為自己是法律系畢業而汗顏，對不起當年的老師。據「公務人員懲戒法」第2條，個別公務員不依法執行職務就要接受懲戒，整個行政院包括行政院長不依法執行職務，請問監察院要不要依據「監察法」辦理？

吳宗憲指出，若逼著這些軍警人員日後為了爭取權益而提起行政訴訟，行政院又要拿納稅人的錢請律師。過去行政院不管在憲法法庭等，永遠獨厚某幾間律師事務所，某幾間律師事務所每次於在野黨對政府有意見時，就跳出來打著說「我是法律人，法律人出來，怎樣怎樣」，幾乎變成政府側翼的感覺，拿著國家的預算獨厚某些事務所是不對的。

吳宗憲強調，監察院的設計是仿照中國古代御史大夫，必須做到御史大夫的功能，而非看熱鬧，想辦就跳下來，不想辦就裝沒看到。今天正式向監察院提出檢舉，會盯有沒有立案，因為他過往跟法務部檢舉，後來很多案子有沒有查也不知道，只騙他說已立案，但就沒有後續。嚴正要求監察院立即啟動調查程序，依法提案彈劾行政院長以及糾正行政院，公開透明調查結果，會請所有委員一路追下去。

黃建賓表示，對於三讀通過的法令，民進黨想做就叫福國利民，不想做的就扣毀憲亂政的帽子，丟給大法官釋憲。幫軍人加薪是提升我國戰力的直接關鍵，才能夠真的落實吸引人才、留住人才，真正保護台灣。公教人員穩定的退休制度，是國家當年對公務人員的承諾，主要能留住優秀的人才，投入公共服務的關鍵因素。在野黨共同合作，在立法院三讀通過修法，幫軍公教人員討回應有的權益，民進黨政府又無視法律，拒絕編列預算，這是公然違法。

