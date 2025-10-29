聽新聞
淘寶拼多多被禁？龔明鑫：跨部會討論中資跨境電商落地方案
台灣爆發非洲豬瘟疫情，被懷疑與境外風險產品透過淘寶平台輸入台灣有關，綠委要求淘寶與拼多多等電商平台應限期落地，納入管理。經濟部長龔明鑫29日表示，許可中資來台經營的行業別沒有「電商」這一項，導致淘寶落地面臨法規管理上的困難，將儘快與陸委會、數發部開會討論，處理淘寶等中資電商落地問題。
龔明鑫29日出席立法院經委會審查電業法等部分條文修正草案，會議前針對淘寶落地問題說明。
龔明鑫指出，淘寶落地涉及法規面及執行面的問題，台灣對於中資來台營業以行業別做為管制基準，開放行業別沒有「電商」這一項，電商它的確會涉及到跨行業的領域，例如台灣不允許中資來台從事廣告業，但電商通常會涉及多廣告行為，因此經濟部需要與陸委會及數發部討論，如何落地及加強管理。
龔明鑫同時表示，跨境電商也涉及小包裹的運送及檢查，也與稅務有關，因此淘寶落地也與財政部、交通部業務相關，需要召開跨部會議討論後才能定案。
