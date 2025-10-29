快訊

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

聽新聞
0:00 / 0:00

淘寶拼多多被禁？龔明鑫：跨部會討論中資跨境電商落地方案

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫表示，淘寶落地涉多個部會業務，將儘快召開會議討論。圖／聯合報系資料庫
經濟部長龔明鑫表示，淘寶落地涉多個部會業務，將儘快召開會議討論。圖／聯合報系資料庫

台灣爆發非洲豬瘟疫情，被懷疑與境外風險產品透過淘寶平台輸入台灣有關，綠委要求淘寶與拼多多電商平台應限期落地，納入管理。經濟部長龔明鑫29日表示，許可中資來台經營的行業別沒有「電商」這一項，導致淘寶落地面臨法規管理上的困難，將儘快與陸委會、數發部開會討論，處理淘寶等中資電商落地問題。

龔明鑫29日出席立法院經委會審查電業法等部分條文修正草案，會議前針對淘寶落地問題說明。

龔明鑫指出，淘寶落地涉及法規面及執行面的問題，台灣對於中資來台營業以行業別做為管制基準，開放行業別沒有「電商」這一項，電商它的確會涉及到跨行業的領域，例如台灣不允許中資來台從事廣告業，但電商通常會涉及多廣告行為，因此經濟部需要與陸委會及數發部討論，如何落地及加強管理。

龔明鑫同時表示，跨境電商也涉及小包裹的運送及檢查，也與稅務有關，因此淘寶落地也與財政部、交通部業務相關，需要召開跨部會議討論後才能定案。

電商 淘寶 拼多多 龔明鑫

延伸閱讀

卓揆：陸電商不配合落地就下架

非洲豬瘟爆發毛豬禁令15天…綠委盼補貼 經濟部長這樣說

陳亭妃邀龔明鑫與台南產業座談 籲盤點需求提供協助

輝達總部選址 龔明鑫：目標提供雙位數案址供選

相關新聞

沈伯洋遭中共立案調查 蔡明彥建議注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今...

藍主席改選後首度國共高層交流 蕭旭岑會宋濤：兩岸進入嶄新階段

內定出任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，昨在天津與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤重申，願與國民黨在堅持一個中國...

淘寶拼多多被禁？龔明鑫：跨部會討論中資跨境電商落地方案

台灣爆發非洲豬瘟疫情，被懷疑與境外風險產品透過淘寶平台輸入台灣有關，綠委要求淘寶與拼多多等電商平台應限期落地，納入管理。...

台歐海纜論壇 我倡風險管理

外交部昨舉辦「二○二五台歐海底電纜安全合作論壇」，外交部長林佳龍在論壇開幕式中提出「國際海底電纜風險管理倡議」，呼籲各方...

普發現金13歲以上代領門檻 藍批擾民

普發現金1萬元上路在即，卻規定13歲以上未成年孩童不得由父母代領，國民黨立院黨團昨要求立即廢除荒謬的13歲代領門檻，統一...

川習會明登場 蔡明彥：雙方以先易後難建立「可管理的競爭關係」

「川習會」預計明天登場，國安局長蔡明彥今天在立法院表示，這次的川習會主要還是聚焦在經貿議題，雙方先前也在營造正面的氣氛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。