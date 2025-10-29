「醫療同仁安全帶繫緊！」衛福部長石崇良上任推改革 她讚早該做

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進北市黨部主委吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書
台灣基進北市黨部主委吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書

衛福部長石崇良上任近二個月，推動提高未經轉診至醫學中心的就醫費用等，展現大刀闊斧作風。心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱說「新官上任三把火」，對於長期關注醫療政策的人來說，這些其實都是「早該做的事」。

吳欣岱今天在臉書表示，部長上任才一個多月，就讓過去長期被討論、卻總是被擱置的政策改革重新浮上檯面。如假日急症中心（UCC）、健保法第43條落實、兒科小總額康等，這些一口氣丟出來的議題，「看了真的會讓人嚇一跳—真的有辦法一次推動這麼多大幅度的改變嗎？」

「各位醫療同仁，安全帶請繫緊！」身為醫師的吳欣岱今天在臉書以「安全帶請繫緊」為題提到，其實石上任後，她自己最期待的，是終於有機會落實 健保法第43條—分級醫療的部分負擔。

根據法條明定，未經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔百分之三十、百分之四十、百分之五十。吳說，這在別的國家是理所當然的制度，但在台灣卻因為文化與習慣，一直被妥協至今。結果就是醫學中心門診裡，輕症和重症病人通通擠在一起排隊，形成長期扭曲的現象。

「三總就在我家旁邊，比去診所方便啊！」「醫學中心的醫師比較專業，誰知道感冒會不會變大病？」「我願意等、我就是想看。」吳欣岱說，各種理由最後都指向同一個根本問題「我」的判斷，永遠凌駕在「醫師」的專業判斷之上。

她說，轉診本來就是醫師根據專業，來決定病人是否需要到大醫院做進一步檢查或治療。醫師要在轉診單上寫清楚發現與理由，這就是專業的篩選。但如果病人未經轉診、只憑自己感覺就直上醫學中心，那麼，理所當然要付出更高的部分負擔。

「Good job！如果衛福部接下來能繼續維持這樣的節奏與方向，勇敢改革，身為醫療人員的我，一定會全力支持。」吳提到，這次改革也顧及醫師權益，有人擔心門診量下降會影響薪水，但政策設計是透過提高複雜診查費補足，讓醫師不用靠大量看診維持收入。病人數減少，專心處理真正需要的複雜病例，薪水不會被壓縮，這幾乎就是每個醫學中心醫師的夢想。

