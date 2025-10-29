川習會明登場 蔡明彥：雙方以先易後難建立「可管理的競爭關係」

「川習會」預計明天登場，國安局長蔡明彥今天在立法院表示，這次的川習會主要還是聚焦在經貿議題，雙方先前也在營造正面的氣氛，並且以先易後難的模式建立「可管理的競爭關係」。對於川習會是否談到台海議題，蔡明彥說，美國國務卿盧比歐已經表明，不會以台灣的議題換取中共的經貿優惠。

川習會即將登場，蔡明彥表示，這次的川習會主要還是聚焦在經貿議題，會前雙方也都透過一些經貿施壓動作，希望對方能夠讓步，不過在馬來西亞的第五回合的經貿談判中，可以看到雙方都做出一些妥協，那主要的目的是在促成川習會能有比較正面友好的氣氛，顯示雙方對於這次的川習會都非常的重視。

蔡明彥指出，美中的競爭關係長期性、也是結構性的，所以雙方現在努力要建立一種「可管理的競爭關係」，從這次川習會看雙方的管理模式，大概是採取「先易後難」的方式來管理相關爭議。也就是把比較容易管理的議題，如稀土出口問題、還有芬太尼問題，在這次川習會先有一些階段性成果，來呈現雙方一個比較正面管理爭議的一個氣氛。

不過後續比較涉及到深水區的在於一些結構性問題，如國家安全、科技管制等問題，這一方面的議題要進行結構性處理會比較不容易。

蔡明彥預估，川習會看起來也會觸及到地緣政治的問題 包括台灣的議題。他強調，美國國務卿盧比歐已經有對外公開說明，美方不會以台灣的議題換取中共在經貿優惠的措施，特別是假如台灣的議題有列為川習會正式議題的話，國安局相信美方的相關幕僚作業也會把美方對於台灣問題的基本立場，提供給川普做必要的表述。不過實際的互動狀況，國安局後續會再注意兩人在會場互動的情形。

蔡明彥強調，台美之間的溝通歷來都非常順暢，也會循例向我方說明美中高峰會進行的狀況，國安局也會透過管道了解實際情形，後續假如有得到友方的同意，也會適時適度向外界更進一步的說明川習會實際的狀況。

