「對灰色地帶襲擾 須有效執法」 學者：建立海域感知力、不法船隻資料庫

因台灣周遭海纜毀損的例子層出不窮，立法院經濟委員會民進黨籍召委陳亭妃今天排審「海纜七法」修正草案。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，修法雖然賦予執法機關更多法律工具，但必須有效執法，才能對不法者產生嚇阻的效果。

國防安全研究院助理研究員許智翔強調，修法當然有其必要性，但還有強化纜線韌性、建立備援機制等更多工作，並非一朝一夕就能完成。

國安問題專家指出，海底電纜包括通訊用及輸電用兩種電纜，除了全台有百分之九十五以上網路需靠海纜傳輸，包括離岸風電所產生的電力，也需要靠海纜輸送回本島。也因此，海纜業務牽涉的單位其實相當多，包括ＮＣＣ、中華電信、海委會海巡署、交通部航港局及經濟部等機關。

相關專家分析，此次修法包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法、商港法與船舶法等七項，範圍已相當全面，但問題是執法單位的執法能量，能否全面涵蓋？

林穎佑說，海纜議題不僅是海底電纜本身，更應該從全面性的海域安全及海域執法角度解讀，修法草案雖然賦予執法機關更完善法律工具，可執行調查、拘捕工作，但必須有效執法，才能產生嚇阻效果。

許智翔進一步分析，修法可以補強應對灰色地帶襲擾行動的巡邏、執法等法律工具，但若要有效執法，就必須建立全面性的海域狀態感知（Situation Awareness）能力，相應地就必須建置更多水上、水下，甚至管線本身與空中無人機等感測器，並且同時建構相應的指管、通訊能量。其次，建立不法船隻的資料庫，建立跨國、跨部門間的資訊交流平台等也是必要的工作。

商品推薦