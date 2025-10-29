綠委今排審海纜七法 藍委：執法才關鍵

台灣周遭海纜遭破壞案層出不窮，立院經濟委員會今排審「海纜七法」相關修正草案，海委會主委管碧玲昨受訪表示，海纜七法強制所有船舶開啟ＡＩＳ（台灣海域船舶即時資訊系統），船舶異常滯留可要求離開，若不離開就不讓船舶進港，不允許進港就代表不允許長期滯留，盼法案獲立院支持。

雖然民進黨政府強推「「海纜七法」，不過，國民黨立院黨團書記長羅智強說，海纜七法最大的關鍵是如何執法，會需要這些法律，是因民進黨沒能力防止灰色滋擾；國民黨團首席副書記長林沛祥說，跟對岸協商直接禁止，是較實際的做法。民眾黨團副總召張啓楷則表示，民眾黨團支持相關修法。

立院經濟委員會今審海纜七法，包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法、商港法及船舶法修正草案。

管碧玲表示，海纜七法是能夠有效守護海纜的法律，包括強制要求所有船舶，開啟ＡＩＳ接受監控，如果船舶異常滯留可要求離開，若不離開就不讓船舶進港，不讓船舶進港是一項重要處置，因為若要長期滯留就要進港整補，不允許進港就代表不允許長期滯留。

管碧玲強調，海纜七法將有效地讓有機會傷害台灣海底電纜船舶，不能滯留在台灣海域，而海巡署是協助執法主要力量，也有參與修法表達意見，盼法案獲立院支持。

羅智強說，民進黨所謂海纜七法，最大的關鍵是如何執法，這些灰色滋擾過去在國民黨執政時不存在， 但現在民進黨政府需要這些法律，是因為民進黨沒有能力防止灰色滋擾；民進黨執政後，圍台軍演及圍台、擾台等已常態化，連中共越過海峽中線都沒辦法阻攔。

林沛祥也說，若透過一般國際海事法就可解決事情，其實不需要大費周章，國際海事法裡就有規定，內陸漁船不得到外海作業，他認為跟對岸協商，直接禁止是較實際做法。

藍白陣營對此議題不同調。張啓楷認為，海纜議題毋需政治化，如先前有青鳥公開造謠，聲稱中共剪斷數條海底電纜，後來包括賴總統、中華電信都澄清，民眾黨團原則支持海纜七法修法，但也請有心人士不要無限上綱。

