藍主席改選後首度國共高層交流 蕭旭岑會宋濤：兩岸進入嶄新階段

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

內定出任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，昨在天津與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤重申，願與國民黨在堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強國共兩黨交流。

蕭旭岑說，當前國共兩黨都進入新階段，也象徵兩岸關係要進入嶄新階段，他引述聯合報「兩岸關係年度大調查」民調反映最新民意，指多數民眾希望兩岸維持溝通管道。

蕭旭岑剛被國民黨主席當選人鄭麗文任命為副主席。他近日率馬英九基金會赴陸參與多個涉台交流活動，昨天抵達天津，預計參加今天的津台投資合作洽談會。這次蕭旭岑與宋濤會見，也是國民黨改選之後首度國共高層交流。

兩人會見時，宋濤稱呼蕭旭岑一行為「老朋友」，還說蕭是「首席執行長」。宋濤祝賀蕭旭岑被提名為國民黨副主席，並指中共總書記習近平十九日祝賀鄭麗文，後者第一時間覆電致謝，同時表達了發展兩岸關係的積極立場。

宋濤說，大陸舉辦紀念台灣光復八十周年大會，設立台灣光復紀念日，是要激勵兩岸同胞一起維護國家統一，推進中華民族偉大復興；願與中國國民黨在堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強兩黨交流，推動兩岸關係和平發展，推進兩岸交流合作，為中華民族偉大復興奮鬥。

蕭旭岑提到中共四中全會順利召開，通過十五五規畫建議，國民黨也在多數黨員支持下產生新任黨主席，兩黨都進入新階段，也象徵兩岸關係要進入嶄新階段，「這個新氣象反映在台灣內部民意變化上」。

針對兩岸情勢，蕭旭岑指，今年民進黨發動兩次大罷免都遭民意否決，反映台灣最新主流民意不願再看到兩岸繼續對抗，期盼國共兩黨未來能夠在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上一起合作，並加強兩岸交流合作，維護台海和平穩定，才符合兩岸人民與中華民族的福祉。

他特別指出，台灣有幾分民調也反映出最新民意，特別是聯合報九月發布「兩岸關係年度大調查」，有八成八的民眾希望兩岸維持溝通管道，有四成六的民眾希望兩岸加強經貿往來，「民進黨支持者也有百分之七十五支持兩岸維持溝通管道」。

蕭旭岑 國民黨 兩岸關係和平發展 宋濤 國共

