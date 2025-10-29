賴總統：台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神 抵抗威權主義

面對中國威脅與國際情勢，賴清德總統表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。副總統蕭美琴接受外媒專訪時則說，台灣在艱難環境下必須保持靈活與務實，也要具備自我防衛能力，「像貓一樣，被逼到牆角時也會反擊」。

此外，賴總統昨天前往嘉義視導陸勝一號操演部隊時表示，這次操演落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，更從訓練務實，思維創新、裝備及科技持續整合與進步、不對稱作戰與逐次抵抗等三面向，展現出國軍全面提升戰力的決心。

他說，未來政府會持續支持國軍的建軍備戰工作，因為和平協議不會帶來和平，接受侵略者的主張也不可能達到和平。

賴總統前天出席美國以色列公共事務委員會晚宴，英文致詞表示，台灣、美國及以色列，雖然地理位置相隔遙遠，但都秉持對自由、人權與法治的堅定信念，站在面對威權主義的第一線，保衛最基本的文明與價值。

賴總統指出，他始終認為台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。

賴總統重申，明年度國防預算按照北約標準將達到ＧＤＰ百分之三點三二，也會在二○三○年前達到ＧＤＰ百分之五。同時將仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」，建構嚴密的防空系統。

台灣有成熟的先進晶片製程，非常願意在美國總統川普提出的「ＡＩ行動計畫」架構下，與以色列進一步合作。

德國第一公共電視台（ＡＲＤ）「世界之鏡」節目專訪蕭美琴廿七日播出。蕭美琴說，她曾用「戰貓」形容台灣人民，也呼籲國際社會應「善待台灣這隻貓」。被問及台灣是中國的一部分或是一個獨立國家？蕭美琴說，依據我國憲法，中華民國一直存在，且台灣人民已行使投票權選出自己的政府，完成民主化的歷程。「我們堅信台灣的主權屬於台灣人民」。

至於國民黨主席當選人鄭麗文反對提高國防預算，被英國金融時報點名恐激怒美國。行政院長卓榮泰昨說，「和平要靠實力，正義不會孤獨」，在維護國家主權安全、善盡區域和平穩定力量過程當中，只有強化自身實力，才能真正取得有尊嚴且永久的和平。

