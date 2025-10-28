林昶佐芬蘭受邀撰文 分享台灣資訊戰最前線經驗

駐芬蘭代表林昶佐日前受芬蘭資安季刊Cyberwatch Finland邀請，在最新一期刊物中撰文分享台灣在全球資訊戰中位處最前線的經驗，呼籲民主國家團結起來，共享情報資源。

文章由林昶佐與「台灣民主實驗室」執行長吳銘軒（Ttcat）與研發長寒山（Tim Niven）共同發表。

林昶佐與台灣民主實驗室在文中提及，瑞典哥德堡大學（University of Gothenburg）的研究發現，近年來台灣是遭受外國假訊息影響最大的國家，中國也開始對更多民主國家進行資訊攻擊，甚至提供假訊息相關機制與經驗給其他獨裁國家。

文章寫道，中國利用全球極端化的現象作為統一台灣的策略，希望可以透過資訊戰、影響輿論、侵蝕民主機制等手法，不需要軍事衝突就能拿下台灣。

文章中提出，中國對台資訊戰包括幾項高度戰略性的目標：提倡宣導「統一」，透過經濟、科技誘因加上文化、認同的因素吸引台灣人，例如「兩岸一家親」的話術就常被使用；降低台灣獨立與民主現狀對台灣人的連結，例子就是讓台灣民選政府與民主的選舉制度失去可信度，常見的做法就是不斷論述台灣的民主製造混亂，對一般人沒有幫助，政府貪污、選舉制度不可信；在台灣製造對戰略狀況的高度緊張情緒，透過宣揚中國不成比例的強大武力來達成，讓台灣對自己的防衛能力與美國的盟友關係產生質疑。

這些目的背後，中國也試圖分化台灣社會、貶低友善台灣主體性的政治活動。

文章也提到，中國除了在台灣進行資訊戰以外，也在其他國家有類似的活動，削弱民主體制，並且在對中國有戰略利益的國家分裂其社會，文章中舉了立陶宛、印度、菲律賓與美國的例子。

文章最後建議世界各國，共同在數位世代保衛民主，可以採用的手段包括：加強監測與回報；以戰略性的溝通為優先；政策發展很重要，法律規則都必須跟上中國干擾的腳步，才能防堵對於資訊基礎建設的破壞；民主國家需要聯合起來，共享情報、資源等；必須認知到資訊戰是一個根本的政治問題，民主政治人物在公民社會的支持下，必須積極回應民眾的合理關切，解決社會問題，以增強抵禦外部操縱的能力。

Cyberwatch Finland是由芬蘭安全委員會（Security Committee of Finland）前秘書長西德柏（Aapo Cederberg）於2017年創辦的資訊安全專業刊物，每期都由芬蘭國內外各界資訊戰、網路安全專家撰文，這次是該雜誌首次向台灣邀稿。

