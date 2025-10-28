林昶佐芬蘭受邀撰文 分享台灣資訊戰最前線經驗

中央社／ 斯德哥爾摩28日專電

芬蘭代表林昶佐日前受芬蘭資安季刊Cyberwatch Finland邀請，在最新一期刊物中撰文分享台灣在全球資訊戰中位處最前線的經驗，呼籲民主國家團結起來，共享情報資源。

文章由林昶佐與「台灣民主實驗室」執行長吳銘軒（Ttcat）與研發長寒山（Tim Niven）共同發表。

林昶佐與台灣民主實驗室在文中提及，瑞典哥德堡大學（University of Gothenburg）的研究發現，近年來台灣是遭受外國假訊息影響最大的國家，中國也開始對更多民主國家進行資訊攻擊，甚至提供假訊息相關機制與經驗給其他獨裁國家。

文章寫道，中國利用全球極端化的現象作為統一台灣的策略，希望可以透過資訊戰、影響輿論、侵蝕民主機制等手法，不需要軍事衝突就能拿下台灣。

文章中提出，中國對台資訊戰包括幾項高度戰略性的目標：提倡宣導「統一」，透過經濟、科技誘因加上文化、認同的因素吸引台灣人，例如「兩岸一家親」的話術就常被使用；降低台灣獨立與民主現狀對台灣人的連結，例子就是讓台灣民選政府與民主的選舉制度失去可信度，常見的做法就是不斷論述台灣的民主製造混亂，對一般人沒有幫助，政府貪污、選舉制度不可信；在台灣製造對戰略狀況的高度緊張情緒，透過宣揚中國不成比例的強大武力來達成，讓台灣對自己的防衛能力與美國的盟友關係產生質疑。

這些目的背後，中國也試圖分化台灣社會、貶低友善台灣主體性的政治活動。

文章也提到，中國除了在台灣進行資訊戰以外，也在其他國家有類似的活動，削弱民主體制，並且在對中國有戰略利益的國家分裂其社會，文章中舉了立陶宛、印度、菲律賓與美國的例子。

文章最後建議世界各國，共同在數位世代保衛民主，可以採用的手段包括：加強監測與回報；以戰略性的溝通為優先；政策發展很重要，法律規則都必須跟上中國干擾的腳步，才能防堵對於資訊基礎建設的破壞；民主國家需要聯合起來，共享情報、資源等；必須認知到資訊戰是一個根本的政治問題，民主政治人物在公民社會的支持下，必須積極回應民眾的合理關切，解決社會問題，以增強抵禦外部操縱的能力。

Cyberwatch Finland是由芬蘭安全委員會（Security Committee of Finland）前秘書長西德柏（Aapo Cederberg）於2017年創辦的資訊安全專業刊物，每期都由芬蘭國內外各界資訊戰、網路安全專家撰文，這次是該雜誌首次向台灣邀稿。

芬蘭 戰略 林昶佐

延伸閱讀

新華社「鍾台文」第3發：台灣出路只有一條 即走向「祖國」完全統一

繼2篇「鍾台文」後 人民日報點名多位綠營人士否認光復是「學理謬誤」

川習會前 新華社發署名文章：認同兩岸一家人就可對話溝通

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」！亞洲5城市入選

相關新聞

賴總統：台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神 抵抗威權主義

面對中國威脅與國際情勢，賴清德總統表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗...

藍主席改選後首度國共高層交流 蕭旭岑會宋濤：兩岸進入嶄新階段

內定出任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，昨在天津與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤重申，願與國民黨在堅持一個中國...

綠委今排審海纜七法 藍委：執法才關鍵

台灣周遭海纜遭破壞案層出不窮，立院經濟委員會今排審「海纜七法」相關修正草案，海委會主委管碧玲昨受訪表示，海纜七法強制所有...

「對灰色地帶襲擾 須有效執法」 學者：建立海域感知力、不法船隻資料庫

因台灣周遭海纜毀損的例子層出不窮，立法院經濟委員會民進黨籍召委陳亭妃今天排審「海纜七法」修正草案。淡江大學戰略所副教授林...

台歐海纜論壇 我倡風險管理

外交部昨舉辦「二○二五台歐海底電纜安全合作論壇」，外交部長林佳龍在論壇開幕式中提出「國際海底電纜風險管理倡議」，呼籲各方...

喊台南設AI副市長！爭藍初選挨批來亂 陳以信：撥亂反正

2026南市長藍營人選出現內部競爭，表態投入黨內初選的前立委陳以信，昨針對地方黨內支持者批他「根本是來亂的，盼別來扯後腿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。