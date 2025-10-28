綠提暫行條例分345億 藍委強調常態化：傾向拿掉「暫行」

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，目前「財劃法」因公式問題，有345億元撥不出去，民進黨團具體建議這筆錢可用在3項福利措施，包括國民年金月領8千元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等。記者蔡晉宇／攝影
財劃法修法後，因公式問題，有約345億元的款項無法分配，民進黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，這筆經費將用在國民年金加碼、婦女坐月子補貼以及勞退自提補貼等。有國民黨立委表示，若民進黨提出來，會傾向把「暫行」兩個字拿掉，大家長長久久地推動福國利民的改變。

民進黨團上午舉行「345億顧全民，有財源不違憲」記者會，提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，目前「財劃法」因公式問題，有345億元撥不出去，民進黨團具體建議這筆錢可用在3項福利措施，包括國民年金月領8千元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等。

據了解，針對民進黨提出暫行條例草案，國民黨團內部意見還需整合。

有國民黨立委表示，實際上簡單來說叫「為德不足條例」，知道說要透過三大面向，強化對於特定或弱勢族群的照顧，那就不應該是「暫行條例」，應該法制化，變成常態性的照顧。如果民進黨真的有意，要用這方向照顧人民，跟著國民黨的腳步拚民生的話，這也是不錯的出發點。

該國民黨立委表示，若民進黨提出來，會傾向把「暫行」兩個字拿掉，大家長長久久的推動福國利民的改變，這才是真的照顧人民的美意。至於針對345億未分配的統籌分配稅款，他表示，這是民進黨強行曲解法律，剝奪地方政府包括照顧學生、弱勢、投注所各項建設的經費，本就不應從此處挪撥。

該國民黨立委再次強調，既然要照顧的話，樂見但不要暫行，那就法制化、常態化。這就只是民進黨政治算盤下的產物。

