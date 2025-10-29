喊台南設AI副市長！爭藍初選挨批來亂 陳以信：撥亂反正
2026南市長藍營人選出現內部競爭，表態投入黨內初選的前立委陳以信，昨針對地方黨內支持者批他「根本是來亂的，盼別來扯後腿」，回應「我不是來亂的，是來撥亂反正！」有黨籍南市議員則認為辦初選，有助拉抬參選人知名度。
陳以信昨宣布第2項主要競選政見「設置AI副市長」，若當選會任命1名虛擬的AI副市長，專責推動AI技術在市政治理與管理的各個面向應用，達成市政「再現代化」的目標。立委謝龍介近日代表立法院院長韓國瑜，到泰國參加僑商各界慶祝台灣光復80周年大會。
陳以信表示，國民黨長期沒有在台南的中間選民、在市政願景上耕耘，現在遇到結構性的困境，無法靠原有基本盤勝選，只有透過把餅做大、多爭取5萬到10萬選民支持，「不要老想說要用集結、還是合縱連橫的合作模式」，他認為要能夠有骨氣單獨取得過半台南選民支持，才是正本清源之道。
他提到，許多黨內支持者不反對初選，只是擔心初選過程會惡言相向、彼此分裂，「擔心會發生像民進黨一樣的狀況」，保證會用君子之爭，以政策論述等方式進行初選，「我不是來搗亂，我是來撥亂反正」，自己人開罵只是親痛仇快，大可不必。
南市議員林燕祝說，台南是國民黨艱困選區，沒有本錢內耗，更應該要團結，她個人認為陳以信是來消費謝龍介的，宣布參選已對國民黨造成傷害，至於陳稱「撥亂反正」，真正的亂源就是他自己。
市議員蔡育輝表示，尊重陳以信的決定，由於長年來黨內初選時程較晚，針對選情艱困地區，應更快啟動初選機制，且以選戰策略來看，提早黨內初選反而能促使有意參選者勤跑、還能互相提升知名度，尤其謝龍介、陳以信在溪北地區都有待加強紮根基層，所以辦初選未必是壞事。
