聽新聞
0:00 / 0:00

喊台南設AI副市長！爭藍初選挨批來亂 陳以信：撥亂反正

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
國民黨前立委陳以信近日表態投入台南市長黨內初選。記者萬于甄／攝影
國民黨前立委陳以信近日表態投入台南市長黨內初選。記者萬于甄／攝影

2026南市長藍營人選出現內部競爭，表態投入黨內初選的前立委陳以信，昨針對地方黨內支持者批他「根本是來亂的，盼別來扯後腿」，回應「我不是來亂的，是來撥亂反正！」有黨籍南市議員則認為辦初選，有助拉抬參選人知名度。

陳以信昨宣布第2項主要競選政見「設置AI副市長」，若當選會任命1名虛擬的AI副市長，專責推動AI技術在市政治理與管理的各個面向應用，達成市政「再現代化」的目標。立委謝龍介近日代表立法院院長韓國瑜，到泰國參加僑商各界慶祝台灣光復80周年大會。

陳以信表示，國民黨長期沒有在台南的中間選民、在市政願景上耕耘，現在遇到結構性的困境，無法靠原有基本盤勝選，只有透過把餅做大、多爭取5萬到10萬選民支持，「不要老想說要用集結、還是合縱連橫的合作模式」，他認為要能夠有骨氣單獨取得過半台南選民支持，才是正本清源之道。

他提到，許多黨內支持者不反對初選，只是擔心初選過程會惡言相向、彼此分裂，「擔心會發生像民進黨一樣的狀況」，保證會用君子之爭，以政策論述等方式進行初選，「我不是來搗亂，我是來撥亂反正」，自己人開罵只是親痛仇快，大可不必。

南市議員林燕祝說，台南是國民黨艱困選區，沒有本錢內耗，更應該要團結，她個人認為陳以信是來消費謝龍介的，宣布參選已對國民黨造成傷害，至於陳稱「撥亂反正」，真正的亂源就是他自己。

市議員蔡育輝表示，尊重陳以信的決定，由於長年來黨內初選時程較晚，針對選情艱困地區，應更快啟動初選機制，且以選戰策略來看，提早黨內初選反而能促使有意參選者勤跑、還能互相提升知名度，尤其謝龍介、陳以信在溪北地區都有待加強紮根基層，所以辦初選未必是壞事。

陳以信 國民黨 民進黨 台南市選舉 謝龍介 AI

延伸閱讀

爭取國民黨台南市長初選挨批「來亂的」 陳以信：我來撥亂反正

挨告秀到案通知…謝龍介：郭國文搞不定黨內初選 轉移焦點

被陳以信影射得票未突破基本盤 謝龍介：社會自有公評

陳以信建議藍市長初選押後 先讓台南市民看綠初選骯髒醜陋

相關新聞

賴總統：台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神 抵抗威權主義

面對中國威脅與國際情勢，賴清德總統表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗...

藍主席改選後首度國共高層交流 蕭旭岑會宋濤：兩岸進入嶄新階段

內定出任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，昨在天津與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤重申，願與國民黨在堅持一個中國...

綠委今排審海纜七法 藍委：執法才關鍵

台灣周遭海纜遭破壞案層出不窮，立院經濟委員會今排審「海纜七法」相關修正草案，海委會主委管碧玲昨受訪表示，海纜七法強制所有...

「對灰色地帶襲擾 須有效執法」 學者：建立海域感知力、不法船隻資料庫

因台灣周遭海纜毀損的例子層出不窮，立法院經濟委員會民進黨籍召委陳亭妃今天排審「海纜七法」修正草案。淡江大學戰略所副教授林...

台歐海纜論壇 我倡風險管理

外交部昨舉辦「二○二五台歐海底電纜安全合作論壇」，外交部長林佳龍在論壇開幕式中提出「國際海底電纜風險管理倡議」，呼籲各方...

喊台南設AI副市長！爭藍初選挨批來亂 陳以信：撥亂反正

2026南市長藍營人選出現內部競爭，表態投入黨內初選的前立委陳以信，昨針對地方黨內支持者批他「根本是來亂的，盼別來扯後腿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。