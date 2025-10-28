快訊

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

29名外交替代役結訓 陳明祺勉勵凡事謹慎發揮所長

中央社／ 台北28日電

第25屆29名外交替代役役男今天結訓，將於11月出發前往友邦及友好國投入援外工作，外交部政次陳明祺期許凡事謹慎並善用在海外的機會發揮所長，發揮「人人都是外交官的精神」。

外交部發布新聞稿指出，外交部於今天下午舉辦「第25屆外交替代役役男專業訓練結訓典禮」，共有29名外交替代役役男順利完成專業訓練，將於11月上旬啟程，前往海外友邦與友好國家服勤，為台灣對外合作貢獻心力。

陳明祺致詞強調，外交替代役男是台灣外交工作中非常重要的一環，結訓役男在外服勤應凡事謹慎並善用在海外的難得機會，累積經驗、發揮所長，特別是在跨文化溝通方面，以協助友邦各項發展，發揮「人人都是外交官的精神 」。

外交部說明，第25屆外交替代役役男完成為期4週的高強度專業訓練，內容包括語言訓練、國際禮儀、駐外注意事項、文化調適與實用烹飪課程等。這次結訓役男代表在典禮上宣誓，承諾遵守規定、服從領導、嚴守公務機密並謹言慎行，以國家及個人榮譽為重。

外交部 替代役男

延伸閱讀

比利時眾議院跨黨派議員團訪台 將晉見賴總統

賴總統：台灣願意在川普「AI行動計畫」 與以色列合作

外交部急駁賴清德「魯莽」 醫反酸：「他」當年被罵笨蛋總統也沒回嘴

時代雜誌批賴總統「魯莽的領導人」 外交部：負責任維持台海穩定

相關新聞

徐巧芯批66架F-16V戰機「什麼都沒有」 卓榮泰：已提法律動作及追償

立法院本會期有關軍購預算成焦點，行政院長卓榮泰今備詢時被國民黨立委徐巧芯問及有關F-16V戰機交付情況時坦言，是有延遲交...

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

台中市爆發全國首例非洲豬瘟持續延燒，民進黨立委吳秉叡今質詢，質疑恐與中國淘寶等電商平台輸入有關。行政院長卓榮泰答詢說，他...

反公務員職場霸凌、毒駕、酒駕三讀 最重一次記二大過免職

勞動部基層公務員遭霸凌案震驚全台，立法院今三讀通過「公務人員考績法第3條、第11條及第12條」修正案，毒駕或酒駕發生交通...

立院三讀加重罰無照駕駛 機車最高罰3.6萬、汽車最高罰6萬

為了降低無照駕駛人數，立法院日前初審通過加重無照駕駛罰則，立院院會今三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，其中第廿...

頻遭破壞、干擾 賴總統：台灣願與歐洲一起提升海纜安全及韌性

外交部長林佳龍今天在2025台歐海底電纜安全合作論壇提出「國際海底電纜風險管理倡議」，賴清德總統下午接見論壇外賓時表示，...

「國民黨2大戰神」徐巧芯、羅智強接連勝訴 趙少康：大快人心

國民黨立委徐巧芯去年指控名嘴溫朗東為逃兵「把地上草塞進嘴巴吃」、「隨地便溺」等，被提告加重誹謗及違反個資法獲確定不起訴。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。