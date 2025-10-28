29名外交替代役結訓 陳明祺勉勵凡事謹慎發揮所長

第25屆29名外交替代役役男今天結訓，將於11月出發前往友邦及友好國投入援外工作，外交部政次陳明祺期許凡事謹慎並善用在海外的機會發揮所長，發揮「人人都是外交官的精神」。

外交部發布新聞稿指出，外交部於今天下午舉辦「第25屆外交替代役役男專業訓練結訓典禮」，共有29名外交替代役役男順利完成專業訓練，將於11月上旬啟程，前往海外友邦與友好國家服勤，為台灣對外合作貢獻心力。

陳明祺致詞強調，外交替代役男是台灣外交工作中非常重要的一環，結訓役男在外服勤應凡事謹慎並善用在海外的難得機會，累積經驗、發揮所長，特別是在跨文化溝通方面，以協助友邦各項發展，發揮「人人都是外交官的精神 」。

外交部說明，第25屆外交替代役役男完成為期4週的高強度專業訓練，內容包括語言訓練、國際禮儀、駐外注意事項、文化調適與實用烹飪課程等。這次結訓役男代表在典禮上宣誓，承諾遵守規定、服從領導、嚴守公務機密並謹言慎行，以國家及個人榮譽為重。

