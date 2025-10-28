頻遭破壞、干擾 賴總統：台灣願與歐洲一起提升海纜安全及韌性
外交部長林佳龍今天在2025台歐海底電纜安全合作論壇提出「國際海底電纜風險管理倡議」，賴清德總統下午接見論壇外賓時表示，近年來台灣與歐洲都面臨海底電纜遭受破壞或干擾的挑戰，台灣十分願意與歐洲等民主夥伴對於海纜等關鍵基礎設施，一起提升安全及韌性。
台歐海底電纜安全合作論壇由「福爾摩沙俱樂部」及外交部等主辦，福爾摩沙俱樂部年會也首度移師台北。副總統蕭美琴以英文致詞表示，台灣啟動「國際海底電纜風險管理倡議」，以風險管理為核心理念，強調台灣在風險緩解、資訊共享、系統改革及知識建構等方面的承諾；這不僅是一項行動呼籲，更展現台灣願與國際社會攜手合作，共同守護彼此的安全與繁榮。
林佳龍發表「國際海底電纜風險管理倡議」，台灣與歐盟是否有合作機會，柯理和說，就海纜議題可展開自主科技的合作。這次來台也將探索無人載具合作可能性，尤其是軍民兩用無人載具，可做到海纜監測和探測。
柯理和表示，歐盟執委會發表的「2030準備就緒」（Readiness 2030）國防白皮書，有關國防採購及應用，歐盟不應排除可信任的夥伴參與歐洲國防產業，「台灣應有一席之地往前邁進」。
賴總統接見柯理和等論壇外賓時表示，近年來台灣與歐洲都面臨海底電纜遭受破壞或干擾的挑戰，這些基礎設施不僅是全球數位經濟命脈，也是民主國家資訊安全與經濟韌性根本。
賴總統說，林佳龍表台灣提出「國際海底電纜風險管理倡議」；台灣十分願意與歐洲等民主夥伴對於海纜等關鍵基礎設施一起提升安全及韌性，也願意透過政府與民間協力與歐洲加強科技及民主自由對接，共同打造民主夥伴關係新典範。
比利時聯邦眾議院團長范荷芙（Els Van Hoof）表示，台灣、比利時及福爾摩沙俱樂部成員共享民主、人權與法治等價值，因此會站在一起堅定面對中國與俄羅斯的威脅。比利時國會已通過決議反對聯合國第二七五八號決議被扭曲，也將就海底電纜安全管理與合作展開討論。
