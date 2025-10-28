民進黨青年局拜會日本參政黨 探討新興政黨崛起關鍵

快訊

中央社／ 台北28日電

民進黨青年局長陳冠廷今天率團拜會日本新興政黨「參政黨」，了解參政黨迅速崛起的經驗。雙方並就新興政黨發展策略、社群媒體運用、女性政治參與等議題深入交流。

陳冠廷辦公室發布新聞稿指出，訪團成員包括執行副局長黃捷、副局長張雅琳、鄭孟洳、沈震東等人，參政黨由參議員神谷宗幣接待。

陳冠廷提問，參政黨如何從小政黨快速崛起。神谷宗幣回應，關鍵有三，一是跨過國會門檻後的電視辯論曝光；二是耗時3年建立全國地方黨部，凝聚從中央到地方的理念向心力；三是善用社群媒體反擊主流媒體打壓，鞏固愛國保守派支持者。

黃捷詢問社群經營秘訣。神谷宗幣強調，參政黨不靠外包，重點是創造讓支持者「自發性」支持的環境，並受台灣太陽花學運啟發，定位為「國民運動」。

針對女性參政，張雅琳提問參政黨黨內規劃。神谷宗幣指出，參政黨國會議員男女比達5成，是「自然招募」的成果，而不靠刻意規劃比例。沈震東詢問地方選舉策略，神谷宗幣表示，參政黨採「在地黨員中心主義」，地方議員候選人都必須是在地黨員而非空降，同時培養地方戰力進軍中央。

陳冠廷提問日本首相高市早苗新政權帶來的挑戰。神谷說，因雙方政策有40%重疊，導致參政黨支持度小幅下降，但仍可憑藉剩下60%的根本差異爭取支持，並以宮城縣知事選舉的強勁表現為例，有信心透過一次次的選舉累積實力。

另外，陳冠廷辦公室指出，訪團一行也拜會日本立憲民主黨青年局，雙方就青年參政、女性政治參與、假訊息應對等共同挑戰深入交流，並達成明年互訪的重要共識。

假訊息防制是雙方共同關注的焦點。眾議院議員山岸一生和岡田悟詢問台灣應對假訊息的經驗，特別是如何反制來自中國的假訊息攻擊。

陳冠廷表示，假訊息應對非常複雜，需要快速的事實查核機制。有時假訊息包裝得比真實新聞更吸引人，民眾對不同媒體的信任度差異也影響假訊息的傳播效果。最重要的是不能透過「以假制假」的方式應對，政治人物有責任傳遞正確的訊息給選民。

