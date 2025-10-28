管碧玲揭2起海纜守護事件 盼立法院支持海纜7法

海委會主委管碧玲表示，昨天、今天共發生2起海纜守護事件，經確認，海纜均未遭破壞，盼立法院支持海纜7法修正草案，從源頭排除故意斷纜可能性，有效嚇阻破壞海纜狀況。

海洋委員會主委管碧玲今天在臉書Facebook發文指出，海巡昨天下午1時27分許於雷達發現中國漁船在台馬第二海纜北竿海域上方滯留，立即派船艇於下午1時33分許趕抵現場。

管碧玲說，雖然地處限制水域外4.1浬，但為預防對海纜造成傷害，海巡仍廣播驅離並以無線電要求離開，下午1時47分許完成驅離該船，後經聯繫電信業者，海纜並未受損。

管碧玲表示，今天清晨7點12分許，海巡接獲電信業者通報，台馬二號海纜新增一處障礙，希望海巡派船查處。海巡透過船舶自動辨識系統（AIS）查處，人員頂著大浪在9時19分抵達現場。

管碧玲說，當時浪況是風力6至7級，陣風9級，浪高4公尺，屬大浪。本案在海巡取得對方船艇下錨、起錨時間點，並完成搜證後，由於海象惡劣，海巡艦艇因而吸入異物，船體抖動嚴重，「真是驚險」，在中午左右，等待吸入異物船艇慢慢駛回，幸人員均安，後續獲電信業者通知，該海纜為自然劣化所致。

「用周全的假設派勤，不怕做白工，這樣才能避免漏網之魚或漏洞」，管碧玲期盼通過海纜七法修法，從上游有效嚇阻破壞海纜狀況，並有法源依據能驅離異常滯留船舶，從源頭大量排除故意斷纜可能性，讓海巡可以將護纜量能轉移至護漁與救難。

商品推薦