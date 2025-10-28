「國民黨2大戰神」徐巧芯、羅智強接連勝訴 趙少康：大快人心
國民黨立委徐巧芯去年指控名嘴溫朗東為逃兵「把地上草塞進嘴巴吃」、「隨地便溺」等，被提告加重誹謗及違反個資法獲確定不起訴。國民黨立委羅智強遭民進黨立委以紙扇擊打耳光，遭提告。判處邱拘役可易科罰金。中廣前董事長趙少康說，兩大戰神官司接連勝訴，讓人大快人心。
趙少康說，邱議瑩在立法院議場公然揮扇子打羅智強巴掌，今天被依「強暴公然侮辱罪」判拘役。這不是邱議瑩第一次出現暴力行為，過去前立委李慶華也被邱議瑩打過巴掌，還曾直闖法務部，踢破部長大門，行為粗暴、有失立委斯文。一個領國家俸祿的民意代表，應該為民表率，卻是暴力慣犯，實在判得太輕。
另外，徐巧芯揭發民進黨側翼溫朗東裝瘋逃兵，因此把草塞進嘴巴吃、隨地便溺，被溫朗東提告，昨天也不起訴確定。
趙少康說，溫朗東想利用徐巧芯大姑捲入詐欺案的紛爭，對徐巧芯潑糞抹黑，卻讓自己的黑歷史被公諸於世。邱議瑩仗勢自己立委身分長期為所欲為、暴力對人，這次都受到教訓，證明造口業、心術不正的人，最後都將面臨天道輪迴。
