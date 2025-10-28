綠黨團提案重分345億 李彥秀：慷他人之慨棄財政於不顧

財劃法修法後，因公式問題，有約345億元的款項無法分配，民進黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，這筆經費將用在國民年金加碼、婦女坐月子補貼以及勞退自提補貼等。國民黨立委李彥秀說，今天參加記者會的民進黨立委多是要參加2026縣市長選舉，為選舉造勢蹭聲量，棄公平、正義、財政於不顧。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長林月琴和已被提名、欲爭取提名參選2026縣市長選舉的綠委何欣純、陳素月、黃秀芳、王美惠、林俊憲、許智傑、林月琴、劉建國上午舉行「345億顧全民，有財源不違憲」記者會，提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」。

鍾佳濱表示，目前「財劃法」因公式問題，有345億元撥不出去，民進黨團具體建議這筆錢可用在3項福利措施，包括國民年金月領8千元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等。

針對民進黨團提案，李彥秀表示，今天參加記者會的綠委多是要參加2026縣市長選舉，根本就是為了選舉造勢噌聲量，棄公平、正義、財政於不顧。

李彥秀指，民進黨非常喜歡引用蔣經國先生的一句話「買醋的錢，不能拿去買醬油」，現在綠委卻公然的「搶地方的錢，去付中央的帳」，還義正辭嚴的說「345億顧人民」。請問，這些準備角逐百里侯的綠委們，對得起選民嗎？

李彥秀說，約345億元的未分配餘額中，有高達其中119億元應再分配予三離島縣（澎湖、金門、馬祖），現在民進黨團直接立法分配這筆經費，根本就是「搶弱勢的離島居民，為民進黨地方選舉造勢」讓弱勢的離島民眾更弱勢，讓受限的離島發展更受限，完全沒有公平正義可言。

李彥秀強調，行政院過去主張「立法院不得支配預算用途」，並對立院修訂的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」聲請釋憲，現在民進黨團訂定暫行條例，分配還沒處理完畢的統籌分配稅款，根本是直接甩行政院一個大耳光。縱然行政院與民進黨團沆瀣一氣，表示尊重法案所指明的財源，不過是慷他人之慨，中央做事地方埋單，當然站著說話不腰疼。

