快訊

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

聽新聞
0:00 / 0:00

綠黨團提案重分345億 李彥秀：慷他人之慨棄財政於不顧

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

財劃法修法後，因公式問題，有約345億元的款項無法分配，民進黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，這筆經費將用在國民年金加碼、婦女坐月子補貼以及勞退自提補貼等。國民黨立委李彥秀說，今天參加記者會的民進黨立委多是要參加2026縣市長選舉，為選舉造勢蹭聲量，棄公平、正義、財政於不顧。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長林月琴和已被提名、欲爭取提名參選2026縣市長選舉的綠委何欣純、陳素月、黃秀芳、王美惠、林俊憲、許智傑、林月琴、劉建國上午舉行「345億顧全民，有財源不違憲」記者會，提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」。

鍾佳濱表示，目前「財劃法」因公式問題，有345億元撥不出去，民進黨團具體建議這筆錢可用在3項福利措施，包括國民年金月領8千元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等。

針對民進黨團提案，李彥秀表示，今天參加記者會的綠委多是要參加2026縣市長選舉，根本就是為了選舉造勢噌聲量，棄公平、正義、財政於不顧。

李彥秀指，民進黨非常喜歡引用蔣經國先生的一句話「買醋的錢，不能拿去買醬油」，現在綠委卻公然的「搶地方的錢，去付中央的帳」，還義正辭嚴的說「345億顧人民」。請問，這些準備角逐百里侯的綠委們，對得起選民嗎？

李彥秀說，約345億元的未分配餘額中，有高達其中119億元應再分配予三離島縣（澎湖、金門、馬祖），現在民進黨團直接立法分配這筆經費，根本就是「搶弱勢的離島居民，為民進黨地方選舉造勢」讓弱勢的離島民眾更弱勢，讓受限的離島發展更受限，完全沒有公平正義可言。

李彥秀強調，行政院過去主張「立法院不得支配預算用途」，並對立院修訂的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」聲請釋憲，現在民進黨團訂定暫行條例，分配還沒處理完畢的統籌分配稅款，根本是直接甩行政院一個大耳光。縱然行政院與民進黨團沆瀣一氣，表示尊重法案所指明的財源，不過是慷他人之慨，中央做事地方埋單，當然站著說話不腰疼。

財劃法修法後，因公式問題，有約345億元的款項無法分配，民進黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，這筆經費將用在國民年金加碼、婦女坐月子補貼以及勞退自提補貼等。記者蔡晉宇／攝影
財劃法修法後，因公式問題，有約345億元的款項無法分配，民進黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，這筆經費將用在國民年金加碼、婦女坐月子補貼以及勞退自提補貼等。記者蔡晉宇／攝影

民進黨 行政院 李彥秀 財劃法

延伸閱讀

林右昌憂台灣成二個世界...李彥秀：甩賴清德巴掌 選北市長起手式

賴清德喊建構台灣之盾 羅智強：有戰備 也要有兩岸互信

總統府光雕秀致敬金鐘60年卻見零日攻擊 李彥秀：打造麥卡錫主義氛圍

政院喊卡設「不領取」普發現金選項 李彥秀：反映看報治國窘境

相關新聞

徐巧芯批66架F-16V戰機「什麼都沒有」 卓榮泰：已提法律動作及追償

立法院本會期有關軍購預算成焦點，行政院長卓榮泰今備詢時被國民黨立委徐巧芯問及有關F-16V戰機交付情況時坦言，是有延遲交...

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

台中市爆發全國首例非洲豬瘟持續延燒，民進黨立委吳秉叡今質詢，質疑恐與中國淘寶等電商平台輸入有關。行政院長卓榮泰答詢說，他...

反公務員職場霸凌、毒駕、酒駕三讀 最重一次記二大過免職

勞動部基層公務員遭霸凌案震驚全台，立法院今三讀通過「公務人員考績法第3條、第11條及第12條」修正案，毒駕或酒駕發生交通...

立院三讀加重罰無照駕駛 機車最高罰3.6萬、汽車最高罰6萬

為了降低無照駕駛人數，立法院日前初審通過加重無照駕駛罰則，立院院會今三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，其中第廿...

頻遭破壞、干擾 賴總統：台灣願與歐洲一起提升海纜安全及韌性

外交部長林佳龍今天在2025台歐海底電纜安全合作論壇提出「國際海底電纜風險管理倡議」，賴清德總統下午接見論壇外賓時表示，...

「國民黨2大戰神」徐巧芯、羅智強接連勝訴 趙少康：大快人心

國民黨立委徐巧芯去年指控名嘴溫朗東為逃兵「把地上草塞進嘴巴吃」、「隨地便溺」等，被提告加重誹謗及違反個資法獲確定不起訴。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。