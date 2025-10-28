立院三讀！公共停車場須設充電車位 違者最高罰9萬元

為友善電動車交通環境，立法院今天三讀通過「停車場法」部分修正條文，汽車駕駛人若占用電動車專用停車位，停車場經營業者應通報主管機關或警察；另外公共停車場若未依規定設置電動車格及充電設施，負責人將處9000元以上、9萬元以下罰鍰，必要時得令停業30日以下。

現行「停車場法」規定，公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及充電設備，至於設置比例、充電設施設置標準等，由主管機關訂定，但並未針對違規負責人訂有罰則。

立法院今天三讀通過停車場法部分條文，汽車駕駛人若在公共停車場任意停放車輛，占用電動汽車充電專用停車位，停車場經營業者應通報主管機關或警察機關。

為了解決電動車使用者充電需求，三讀條文明定，公共停車場如果無設置電動汽車位與充電設施等，經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，可處負責人9000元以上、9萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，得按次處罰，必要時得處30日以下的停業處分。

