中研院法研所研究如何選任大法官 翁曉玲：不該淪賴清德私人律師

我國大法官至今仍有懸缺，國民黨立委翁曉玲今晚表示，中研院法律研究所明年度預算書所列四項新興計畫中，出現「如何合理選任大法官」、「中共對台法律戰」等，法研所不應是賴清德總統的私人律師，不應自甘墮落成為當權者的御用學人。

翁曉玲表示，中研院法律研究所明年度預算書所列四項新興計畫中，竟然出現有兩項當前賴政府最頭痛的時事議題，一為如何合理選任大法官；另一為中共對台法律戰。

翁曉玲指出，關於如何合理選任大法官的議題，中研院法研所應該直接面報賴清德總統，或是寫書面報告呈交賴總統，告訴賴總統怎麼選出專業中立適任的大法官就好？將其列為年度重點研究計畫，實在是小題大作，緩不濟急。

翁曉玲進一步表示，中共對台法律戰的議題，基本上就是一個反駁中共法律見解的因應對策，這種反中認知作戰，豈須要中研院法研所來當打手？

翁曉玲說，中研院身為國家最高學術研究機構，其法研所不應是賴總統的私人律師，更不該是國安會和陸委會的附隨組織，中研院每年編列4至5千萬的業務費，明年業務費高達5185萬，是一般大學法學院、系經費的數倍、甚至數十倍之多，擁有這麼多的研究資源，理應鑽研對國家社會有益的法律學問，不應自甘墮落成為當權者的御用學人。

翁曉玲總結，她並非特意挑剔中研院法研所，只是看到這樣的情況，擔憂中研院法研所是否會偏離了做學問、追求學問的正途。

