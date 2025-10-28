普發現金代領機制設計原則 數發部：強調防偽冒與身分驗證安全
數位發展部今（28）日表示，本次普發現金系統平台的核心設計，以保障民眾領取安全與防止冒領為最高原則。線上登記會將現金直接撥入金融帳戶，因此，需檢核確為本人持有的金融帳戶，且與身分證號、健保卡號的持有人一致，確保領款人即為本人。沒有國內金融帳戶的民眾，只能持身分證明文件親自至郵局臨櫃領取現金，這是防止線上登記詐領的重要機制。
外界關心為什麼普發現金要訂出「13歲」這個代領年齡門檻。數發部說明，這項規定是延續前年（112年）普發現金的作法，參酌民法中「無行為能力人」與「限制行為能力人」的規定。
數發部指出，未滿7歲的兒童沒有行為能力，所有金融相關事務都必須由父母代辦，因此普發現金會由父母代領，並透過健保卡與身分證、帳戶資訊進行驗證。7歲到未滿13歲的孩子，已具基本判斷能力，可由父母代領，也可以選擇用自己的帳戶領取，讓家庭有更多彈性，而13歲以上的少年，已能獨立處理金融事務，因此可以自行領取現金。這樣的年齡劃分，兼顧法律依據與實務考量，讓家長與子女可依家庭狀況作出最合適的選擇。
數發部強調，政府在設計領取流程時，特別注重身分驗證與資安防護，確保現金發放正確無誤，同時也尊重青少年的理財自主能力。最後，數發部提醒民眾，政府公告資訊都以普發現金網站10000.gov.tw訊息為準，勿輕信不實訊息或可疑連結，共同防止詐騙事件發生。
