民進黨青年局訪日本國民民主黨 聚焦防災與社群互動

中央社／ 台北28日電

民進黨青年局今天拜會日本國民民主黨青年局，民進黨青年局長、立委陳冠廷說，雙方就青年政策、災害應變、育兒支持、社群互動等議題深入交流，並達成建立制度化、常態化交流機制的重要共識。

陳冠廷辦公室發布新聞稿指出，陳冠廷率團拜會日本國民民主黨青年局，訪團成員包括青年局執行副局長黃捷、副局長張雅琳、蔡易餘、鄭孟洳、沈震東等人。

陳冠廷表示，這次訪問的核心目標是建立超越個人關係的制度化交流管道。他肯定國民民主黨在政策制定上展現的活力，以及作為在野黨的建設性角色，在批判的同時也積極提出解決方案，值得台灣借鏡。

會談中，蔡易餘分享今年7月的救災經驗，當時颱風對台灣南部造成的嚴重災情，約有2000支電線桿倒塌，部分地區停電長達12天，當時學習到必須先清除倒塌的樹木和電線桿，才能有效進行電力修復。眾議員鳩山紀一郎和西岡義高則分享日本在改善避難所環境、組織志工，以及整合民間企業資源納入防災體系的經驗。

關於青年家庭的政治參與，張雅琳詢問如何爭取育兒世代支持，以及協助政治人物平衡家庭與工作。國民民主黨青年局長淺野哲坦言這是極大挑戰，黨的策略是提出減稅、教育免費化等有利於工作主力人口的政策，給予年輕家庭對未來的希望感。

黃捷則詢問如何與年輕世代有效溝通。參議員奧村祥大分享運用多元社群媒體平台的重要性，包括X、YouTube等，強調直播和即時互動是建立信任的關鍵。他也提到線下活動如烤肉聚會等，是拉近與年輕人距離的有效方式。

陳冠廷說，這次交流讓雙方在共同面對的挑戰獲得寶貴經驗。台日兩國青年政治工作者未來將持續深化交流，透過制度化的合作機制，共同為青年政策發展貢獻心力。國民民主黨青年局也表達強烈意願，期待未來進一步強化雙方的連結與合作。

青年 陳冠廷 民主黨 民進黨 日本

