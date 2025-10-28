AIPAC首度訪台 組200人訪團近年規模最大
美國以色列公共事務委員會（AIPAC）組200人訪團首度訪台，外交部長林佳龍於歡迎活動表示，台灣致力維護國家安全與區域穩定，不尋求衝突，並積極展現台灣作為可信賴夥伴的決心。
外交部下午發布新聞稿指出，美國以色列公共事務委員會（AIPAC）訪問團於24日至28日來台訪問。訪團由會長卡明斯基（Bernard Kaminetsky）、董事會主席圖卿（Michael Tuchin）及執行長布朗特（ElliotBrandt，另譯：布蘭特）等領導階層率領，全團成員逾200人，為該會近年規模最大的海外訪問團。
外交部指出，部長林佳龍歡迎訪團到訪，並與訪賓就區域情勢及台灣、美國與以色列三方合作廣泛交換意見。
外交部說明，AIPAC是美國具影響力的大型非政府組織，此次為該組織首度組團訪問台灣。訪團在台期間，邀請總統賴清德出席AIPAC主辦的晚宴；林佳龍也在訪團抵台首日出席歡迎活動並應邀致詞指出，台灣致力維護國家安全與區域穩定，不尋求衝突，並積極為國際社會貢獻力量，展現台灣作為可信賴夥伴的決心。
外交部重申，台灣堅定維護和平的立場，並肯定美國總統川普（Donald Trump）及相關國家推動中東地區和平穩定的努力。外交部將持續與美國及其他民主國家緊密合作，深化夥伴關係，增進人民福祉與共同利益，攜手促進印太及全球的和平、穩定與繁榮。
