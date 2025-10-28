快訊

IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

趙露思「零賠償解約」成功脫身！17億違約金全免 新東家2大條件曝光

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

AIPAC首度訪台 組200人訪團近年規模最大

中央社／ 台北28日電

美國以色列公共事務委員會（AIPAC）組200人訪團首度訪台，外交部林佳龍於歡迎活動表示，台灣致力維護國家安全與區域穩定，不尋求衝突，並積極展現台灣作為可信賴夥伴的決心。

外交部下午發布新聞稿指出，美國以色列公共事務委員會（AIPAC）訪問團於24日至28日來台訪問。訪團由會長卡明斯基（Bernard Kaminetsky）、董事會主席圖卿（Michael Tuchin）及執行長布朗特（ElliotBrandt，另譯：布蘭特）等領導階層率領，全團成員逾200人，為該會近年規模最大的海外訪問團。

外交部指出，部長林佳龍歡迎訪團到訪，並與訪賓就區域情勢及台灣、美國與以色列三方合作廣泛交換意見。

外交部說明，AIPAC是美國具影響力的大型非政府組織，此次為該組織首度組團訪問台灣。訪團在台期間，邀請總統賴清德出席AIPAC主辦的晚宴；林佳龍也在訪團抵台首日出席歡迎活動並應邀致詞指出，台灣致力維護國家安全與區域穩定，不尋求衝突，並積極為國際社會貢獻力量，展現台灣作為可信賴夥伴的決心。

外交部重申，台灣堅定維護和平的立場，並肯定美國總統川普（Donald Trump）及相關國家推動中東地區和平穩定的努力。外交部將持續與美國及其他民主國家緊密合作，深化夥伴關係，增進人民福祉與共同利益，攜手促進印太及全球的和平、穩定與繁榮。

外交部 美國 林佳龍 以色列

延伸閱讀

拋「海底電纜風險管理倡議」 林佳龍：全球威脅非科幻小說

高市早苗會見川普 林佳龍：美印太戰略與日台有密切關係

福爾摩沙俱樂部台北年會 柯理和贈林佳龍台灣字樣T恤

林佳龍批台中廚餘處理廠延宕成非洲豬瘟破口 盧秀燕：錯誤資訊

相關新聞

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

台中市爆發全國首例非洲豬瘟持續延燒，民進黨立委吳秉叡今質詢，質疑恐與中國淘寶等電商平台輸入有關。行政院長卓榮泰答詢說，他...

反公務員職場霸凌、毒駕、酒駕三讀 最重一次記二大過免職

勞動部基層公務員遭霸凌案震驚全台，立法院今三讀通過「公務人員考績法第3條、第11條及第12條」修正案，毒駕或酒駕發生交通...

立院三讀加重罰無照駕駛 機車最高罰3.6萬、汽車最高罰6萬

為了降低無照駕駛人數，立法院日前初審通過加重無照駕駛罰則，立院院會今三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，其中第廿...

綠黨團提案重分345億 李彥秀：慷他人之慨 棄財政於不顧

財劃法修法後，因公式問題，有約345億元的款項無法分配，民進黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草...

徐巧芯批66架F-16V戰機「什麼都沒有」 卓揆：已提法律動作及追償

立法院本會期有關軍購預算成焦點，行政院長卓榮泰今備詢時被國民黨立委徐巧芯問及有關F-16V戰機交付情況時坦言，是有延遲交...

中研院法研所研究如何選任大法官 翁曉玲：不該淪賴清德私人律師

我國大法官至今仍有懸缺，國民黨立委翁曉玲今晚表示，中研院法律研究所明年度預算書所列四項新興計畫中，出現「如何合理選任大法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。