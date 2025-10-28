聖文森大使：台聖邦誼緊密 持續促進社會自由與繁榮

快訊

中央社／ 台北28日電

聖文森及格瑞那丁大使館慶祝獨立46週年，外交部次長葛葆萱在慶祝活動上表示，台聖兩國攜手44年，在各領域密切合作成果豐碩。聖國駐台大使柏安卓說，台聖邦誼愈加緊密，持續促進社會自由及繁榮發展。

外交部發布新聞稿指出，外交部常務次長葛葆萱伉儷代表林佳龍部長，27日晚間應邀出席友邦聖文森及格瑞那丁獨立46週年慶祝活動。

葛葆萱首先代表政府向聖國政府與人民表達誠摯祝賀，並表示台聖兩國攜手44年來，長期在農業、基礎建設、醫療、公衛、資通訊科技及氣候變遷等領域密切合作，成果豐碩，並感謝聖國政府長期在聯合國等國際場域為台灣仗義執言。

柏安卓（Andrea Bowman）表示，聖國近年在教育、人民所得及生活條件等均有顯著成長，感謝台灣在醫衛與科技等領域長期協助，並強調台聖建交44年來邦誼愈加緊密，兩國在共享普世價值基礎上，真摯友誼將持續促進社會自由及繁榮發展。

外交部說，聖文森及格瑞那丁1979年10月27日獨立，聖國駐台大使館在此次獨立紀念慶祝活動特別安排聖國鋼鼓演奏及舞蹈表演，展現當地藝文特色並增進兩國文化交流。

外交部表示，聖文森及格瑞那丁是台灣在加勒比海地區的堅實友邦，外交部祝賀聖國生日快樂，並將在「總合外交」下持續攜手推動多項「榮邦計畫」，全面拓展多元領域合作交流。

