被提名國民黨副主席後會宋濤 蕭旭岑引聯合報民調籲兩岸關係進入新階段

馬英九基金會執行長蕭旭岑被提名為國民黨副主席後，今晚在天津與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤重申，願與國民黨在堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「台獨」的政治基礎上，加強兩黨（國民黨、共產黨）交流；蕭旭岑則說，當前國共兩黨都進入新階段，也象徵兩岸關係要進入嶄新階段，特別是聯合報的「兩岸關係年度大調查」民調反映最新民意，有八成八民眾希望兩岸維持溝通管道。

鄭麗文當選國民黨主席後，預計在11月1日的全代會上與現任黨主席朱立倫交接，她已提名蕭旭岑和國民黨前秘書長李乾龍、前黃復興黨部主委季麟連、前副秘書長張榮恭四人擔任副主席。此次會見，為國民黨改選後首個國共兩黨的高層級交流，蕭旭岑以「候任國民黨副主席」身分出席，宋濤更親切地稱呼蕭一行人為「老朋友」，還說蕭是「首席執行長」，兩人均因此莞爾一笑，台方還有馬辦主任王光慈、前立委李德維等參加會見。

宋濤說，聽聞蕭旭岑先生提名為中國國民黨副主席，「藉此機會我向你表示祝賀，也請你轉達我對鄭麗文主席女士的問候」。他並提到，19日中共總書記習近平發電祝賀鄭麗文，鄭麗文第一時間復電致謝，同時也表達了發展兩岸關係的積極立場。

宋濤說，「我們兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，都是中國人，有共同的歷史記憶」，今年是台灣光復八十周年，大陸舉辦紀年台灣光復八十周年大會，設立台灣光復紀念日，就是要激勵兩岸同胞一起維護國家統一，推進中華民族偉大復興。

宋濤表示，大陸願與中國國民黨在堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「台獨」的政治基礎上，加強兩黨的交流，推動兩岸關係的和平發展，反對台獨，通過我們的共同努力，不斷推進兩岸交流合作，共同為中華民族的偉大復興奮鬥。

接著由蕭旭岑發言，說他代表馬英九生，也代表即將上任的鄭麗文主席問候宋濤，也恭喜中共四中全會順利召開，通過十五五規劃建議，同時，國民黨也在多數黨員支持下，產生新任黨主席。蕭旭岑稱，兩黨都進入了新階段，也象徵兩岸關係要進入嶄新階段，「而這個新的氣象反映在台灣內部民意的變化上」。

蕭旭岑提到，今年民進黨發動兩次大罷免都遭到民意否決，有學者認為民進黨抗中保台路線走到終點，這就是台灣最新主流民意，不願意再看到兩岸繼續對抗，期盼兩黨（國共）未來能夠在堅持「九二共識」，反對台獨的共同政治基礎之上，一起合作，加強兩岸交流合作，維護台海和平穩定，這才符合兩岸人民與中華民族的福祉。

蕭旭岑特別強調，台灣有幾份民調也反映出最新民意，特別是聯合報九月發布一份「兩岸關係年度大調查」，有八成八的民眾希望兩岸繼續維持溝通管道，有四成六的民眾希望兩岸加強經貿往來，特別是民進黨支持者也有75%支持兩岸維持溝通管道。他還提到，美麗島電子報等民調結果也打破了民進黨所謂「去中國化」等等，不過，在蕭旭岑發言快結束時，陸方人員開始請媒體離場，整場會見開放約八分鐘。 大陸國台辦主任宋濤（右）28日在天津會見被提名為國民黨副主席的蕭旭岑。記者陳政錄／攝影 大陸國台辦主任宋濤28日在天津會見被提名為國民黨副主席的蕭旭岑，為國民黨改選後的國共高層接觸。記者陳政錄／攝影

