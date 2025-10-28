【重磅快評】比魯莽更魯莽的事 就是「萊爾」那張嘴

美國總統川普和中共總書記習近平「川習會」預計後天登場，《時代雜誌》稍早一篇專文在台灣引爆軒然大波，美國智庫學者高德斯坦形容賴清德總統是「魯莽領導人」，台灣已成世界最危險的引爆點。此文一出，外交部火速駁斥、綠營側翼出征，外交部次長吳志中今天更酸稱，這是親中學者個人的錯誤論述。但以國家機器認真動員的程度，反倒讓人覺得「此地無銀三百兩」。

網路流傳一則黑色笑話。蘇聯時期兩個年輕男人去克林姆林宮前抗議，一個大罵總統是「混蛋」、一個大罵總統是「蠢蛋」；結果，罵混蛋的被關5年，罪名是侮辱國家元首；罵蠢蛋的被關30年，因為洩漏國家機密。如今這篇「魯莽的領導人」專文，不知是侮辱國家元首，還是洩漏國家機密？

高德斯坦23日在時代雜誌發表專文，以「Reckless Leader（魯莽領導人）」定位賴總統。外交部旋即出面消毒，一邊大讚賴總統穩定維持兩岸關係，一邊反批中共才是破壞台海和平的根源；中央社也急忙引用外交部新聞稿，有了官方和官媒帶風向，網軍也全面抹紅高德斯坦長期親中的立場，似乎連外媒都成為中共統戰協力者。

眼見賴政府雞飛狗跳，高德斯坦25日在X社群平台再補刀貼文，他最近在時代雜誌發表的專文確實捅了馬蜂窩，「好吧，台灣的朋友、同事，以及領導人都需要認清現實了。大家需要明白，美國山姆大叔是不會把台灣從憤怒的中國龍手中拯救出來。」他還透露，應民進黨特別要求，24日他才在華府與幾位台灣民進黨代表會面，「我覺得他們很友善有禮貌，但他們似乎與地緣政治和軍事現實脫節」，這讓他聯想到2021年的烏克蘭政府，「嚇阻必定有效，北京不敢冒犯，多給我們一些武器就好」。

外媒批評台灣政局並非新鮮事，藍綠執政皆曾挨批。但賴政府似乎無法容忍一絲負評，川普前顧問惠頓日前也曾發表「台灣如何失去川普」專文，同樣被官方和側翼圍剿。

2012年《經濟學人》曾揶揄時任總統馬英九是「笨拙總統（Ma the bumbler）」，綠營當時還集體霸凌。兩相對比，「Bumbler」羞辱性強、傷害性低，暗酸笨拙常犯錯；「Reckless」則兼具高度羞辱性和傷害性，警告嚴重損失的風險。政治風向變化萬千，有則改之、無則嘉勉，固然不必患得患失，但政治人物的應對，也可看出領導人的格局和智慧。

儘管外媒示警，賴總統昨天出席美國以色列公共事務委員會晚宴時仍強調，「綏靖政策」不是遏制威權國家的解方，以色列堅定捍衛家園值得我國借鏡，他始終認為，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。

賴總統自比「大衛」，誓言對抗「歌利亞」，萊爾校長似乎靠一張嘴「半夜吹哨」壯膽就夠了，不在乎要付出多大代價。然而，川習會登場前，美中台充滿變數，川普若再度髮夾彎，中美兩大巨人聯手唱和，台灣該如何自處？

