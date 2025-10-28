反公務員職場霸凌、毒駕、酒駕三讀 最重一次記二大過免職

勞動部基層公務員遭霸凌案震驚全台，立法院今三讀通過「公務人員考績法第3條、第11條及第12條」修正案，毒駕或酒駕發生交通事故致死傷、性侵他人、性騷他人致身心受不法侵害且情節重大、職場霸凌致身心受不法侵害且情節重大等，有具體事證，一次記二大過免職。

根據公務人員考績法第三條現行規定，旨在區分公務人員考績。經修正，「年終考績」指各官等人員在每年年終辦理當年1月至12月連續任職期間的考績；「另予考績」則是指，各官等人員於同一考績年度內，任職不滿一年，累計任職已達六個月者辦理的考績。此外也增訂規定，公務人員任職期間符合年終考績、另予考績之規定，全無工作事實，不辦理年終考績或另予考績，但經機關選送帶職帶薪進修者，不在此限。

為營造友善養育子女的職場環境，也修正公務人員考績法第11條。因育嬰留職停薪辦理的另予考績，二年列甲等者，是為年終考績一年列甲等；一年列甲等一年列乙等或二年列乙等者，視為年終考績一年列乙等。

針對公務員獎懲用語明確，或公務員出現顯不適任重大違失行為，採「零容忍」政策態度，修正公務人員考績法第12條。各機關辦理公務人員平時考核獎懲，獎勵分嘉獎、記功、記一大功；懲處分申誡、記過、記一大過。專案考績於有重大功過時行之，如一次記二大功者，晉本俸一級，已達所敘職等本俸最高俸級或已敘年功俸級者，晉年功俸一級，均給與一個月俸給總額的一次獎金；已敘至年功俸最高俸級者，給與二個月俸給總額的一次獎金。

第12條第4項經修正，公務人員除在同一考績年度內曠職繼續達4日或累計達10日，應予一次記二大過者外，非有具體事證，足認有下列情形之一者，不得為一次記二大過處分。第一至五款維持原規定。第六款為酒駕或毒駕發生交通事故，致人於死或重傷，或致人死傷逃逸，違反有關法律規定；第七款為性侵他人，經有關機關或依法組成的相關委員會查證屬實。但經檢察官提起公訴者，應予一次記二大過處分；第八款為性騷擾或跟蹤騷擾他人，使其遭受身心不法侵害，情節重大，致受害人重大身心創傷或死亡。

第九款為職場霸凌他人，使其遭受身心不法侵害，情節重大，致受害人重大身心創傷或死亡：第十款為脅迫、公然侮辱或誣告長官，情節重大；第11款為挑撥離間或破壞紀律，情節重大；第12款為，違反有關法令規定，致嚴重損害政府或公務人員聲譽。第5項規定經修正，第4項第七款但書人員經無罪判決確定者，應撤銷其一次記二大過處分。

第6項規定經修正，公務人員違失行為經主管機關或授權所屬機關認屬一次記二大過者，懲處權行使期間為15年；屬記一大過者，懲處權行使期間為7年；屬記過或申誡者，懲處權行使期間為5年。第7項規定經修正，期間自違失行為終了之日起算；行為屬不作為者，自作為義務消滅時起算；如行為的結果較晚發生，則從結果發生時起算。

第8項規定經修正，各機關對公務人員所為懲處，經相關救濟程序撤銷並由原處分機關另為適法處分者，懲處權行使期間自原懲處被撤銷確定之日重行起算。但上開案件部分撤銷原因，是原懲處事由已逾懲處權行使期間者，該懲處事由不重行計算懲處權行使期間。

商品推薦