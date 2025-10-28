淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

台中市爆發全國首例非洲豬瘟持續延燒，民進黨立委吳秉叡今質詢，質疑恐與中國淘寶等電商平台輸入有關。行政院長卓榮泰答詢說，他會要求經濟部、數發部，研究如何讓淘寶和拼多多限期落地，如果限期不落地登記、不納入管制的話，將要求這些電商平台下架。

吳秉叡今質詢指出，非洲豬瘟有人說會傳進台灣，除從疫區回來的旅客攜帶的個人行李外，還有一個很大可能性是從外國小包裹、郵件。依照我國消費者保護法，若在實體店面買到對人體有危害商品，可依法求償，但這些網購、電商平台，包含淘寶、拼多多、蝦皮及酷澎，台灣沒實體落地要找誰求償？

卓榮泰答詢說，如果真的沒有落地的話，真的是求償無門，不過蝦皮、酷澎是有分公司或有投資商在台灣，這些有落地，但淘寶、拼多多則到現在是完全沒有。

吳秉叡說，像是歐盟明定電商落地需繳代扣稅、完成商品檢驗，日本與韓國也將採行類似制度，電商這種問題不只是肉品、行動充電若造成危害，政府要怎麼管？建議政府除要求落地外，應設資本額門檻，如年營收達百億元平台，在台資本額至少10億元，確保發生損害時有足夠賠償能力。

卓榮泰回應說，分三層次處理，第一是全面查緝違規商品，第二個是沒有在台灣落地的，除蝦皮、酷澎之外，限期要求淘寶跟拚多多必須完成法律上的要求，業者一定會繞道來落地，如果符合法規會限期納管。

此外，卓榮泰也說，目前最緊急的是豬瘟要全面查緝，並要求經濟部、數發部研究如何讓境外電商限期落地，如果限期不落地登記、不納管的話，要求數發部把電商平台下架。

國民黨立委羅明才質詢也說，豬瘟破口矛頭疑似指向境外電商。農業部長陳駿季答詢說，應變中心昨討論便有提到跨境電商，比如說淘寶這些平台，如果寄送地、購買身分是台灣的話，商品就會被屏蔽；第二部分是跨部會合作到平台網路爬梳關鍵字，若可能含有肉製品，也會通知平台下架，至於新的平台會持續建構合作模式。

不過陳駿季也補充，目前疫調還有一些疑點必須釐清，疫調沒有完整前，沒辦法確定非洲豬瘟來源。

