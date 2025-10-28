民進黨議員掛看板催選桃園市長 何志偉：若有機會全力以赴

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
議員掛看板催選桃園市長，總統府副秘書長何志偉表示，若有機會，全力以赴。圖／讀者提供
議員掛看板催選桃園市長，總統府副秘書長何志偉表示，若有機會，全力以赴。圖／讀者提供

民進黨2026縣市長提名布局逐步升溫，桃園市長人選尚未定案，黨內動向備受矚目。總統府副秘書長何志偉勤走桃園基層一年多，桃園市議員李光達今天以實際行動勸進，率先掛上「何志偉，選市長」看板，引發地方熱議。何志偉表示，謝謝李光達肯定，如果有機會，一起全力以赴。

據了解，何志偉每逢假日常會到桃園走親訪友，拜會宮廟、社團與地方仕紳；賴清德總統到桃園的公開活動，也經常可見他隨行。地方人士指出，這段時間何志偉與基層互動頻繁，可說是母雞人選之一。

民進黨中央選對會近期展開縣市長提名作業，正依時程分階段討論人選。根據規畫，11月5日選對會將再度開會盤點第二波提名進度，預計12月公布包含新北市、基隆市、彰化縣與雲林縣等地的名單；至於台北市與桃園市兩大艱困選區，將留待最後討論與協調。

目前被點名角逐桃園市長的人選，除何志偉外，還包括立委王義川、法務部政務次長黃世杰。黨內人士透露，桃園屬於戰略難度高的關鍵選區，最終提名將考量基層經營、輿論接受度與整體布局。

民進黨中央開放徵召區繳交意願表的期限，訂於10月31日下午5點截止。待資料彙整後，11月初將由選對會進行初步盤點。選對會由資政邱義仁與黨秘書長徐國勇共同召集，成員包括立委王定宇、張宏陸、莊瑞雄、陳培瑜、中常委陳茂松、中執委林益邦與黨員劉維鈞等人。

地方人士表示，李光達主動掛上「挺何志偉」看板，象徵基層對他投入桃園選戰的殷殷期待，也讓黨內「誰代表出征」的話題提前升溫。何志偉短短一句「若有機會，全力以赴」，被視為對支持者釋出正面訊號。

