民進黨議員掛看板催選桃園市長 何志偉：若有機會全力以赴
民進黨2026縣市長提名布局逐步升溫，桃園市長人選尚未定案，黨內動向備受矚目。總統府副秘書長何志偉勤走桃園基層一年多，桃園市議員李光達今天以實際行動勸進，率先掛上「何志偉，選市長」看板，引發地方熱議。何志偉表示，謝謝李光達肯定，如果有機會，一起全力以赴。
據了解，何志偉每逢假日常會到桃園走親訪友，拜會宮廟、社團與地方仕紳；賴清德總統到桃園的公開活動，也經常可見他隨行。地方人士指出，這段時間何志偉與基層互動頻繁，可說是母雞人選之一。
民進黨中央選對會近期展開縣市長提名作業，正依時程分階段討論人選。根據規畫，11月5日選對會將再度開會盤點第二波提名進度，預計12月公布包含新北市、基隆市、彰化縣與雲林縣等地的名單；至於台北市與桃園市兩大艱困選區，將留待最後討論與協調。
目前被點名角逐桃園市長的人選，除何志偉外，還包括立委王義川、法務部政務次長黃世杰。黨內人士透露，桃園屬於戰略難度高的關鍵選區，最終提名將考量基層經營、輿論接受度與整體布局。
民進黨中央開放徵召區繳交意願表的期限，訂於10月31日下午5點截止。待資料彙整後，11月初將由選對會進行初步盤點。選對會由資政邱義仁與黨秘書長徐國勇共同召集，成員包括立委王定宇、張宏陸、莊瑞雄、陳培瑜、中常委陳茂松、中執委林益邦與黨員劉維鈞等人。
地方人士表示，李光達主動掛上「挺何志偉」看板，象徵基層對他投入桃園選戰的殷殷期待，也讓黨內「誰代表出征」的話題提前升溫。何志偉短短一句「若有機會，全力以赴」，被視為對支持者釋出正面訊號。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言