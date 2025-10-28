原民會：平埔族身分法 落實身分認同及文化保障

快訊

中央社／ 台北28日電

平埔原住民族群身分法23日公布施行，族人欲取得身分，需經原民會行政院核定才能戶政登記。原民會說，將與內政部、地方政府協力，落實憲法判決揭示的身分認同與文化保障權。

為落實憲法法庭111年憲判字第17號判決意旨，保障原住民族身分認同權，立法院於今年10月17日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，23日已由總統公布施行。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，依規定，平埔原住民身分的登記，要先由平埔原住民族群各族先向原民會申請民族認定，並經審議會審議通過，報請行政院核定後，個人才能到戶政事務所辦理平埔原住民身分登記。

原民會指出，目前已有西拉雅族、噶哈巫族、巴宰族、道卡斯族、大武壠族、拍瀑拉族（巴布拉族）、馬卡道族、巴布薩族及凱達格蘭族等，先後向原民會提出認定申請，各案進度不一。

其中，「西拉雅族」民族審議委員會近期將依法組成，並函請申請團體補正民族成員身分認定要件資料；完成補正後，依規定辦理為期30天公告徵詢意見；若程序順利，預計於公告期滿後2個月內完成審議，並報請行政院核定。

原民會強調，「平埔原住民族群身分法」公布是原住民族政策發展的重要里程碑，將分階段完成民族核定、民族成員名冊登載與個人身分登記，並與內政部及地方政府協力，落實憲法判決所揭示的身分認同與文化保障權。

原住民族 原民會 行政院

