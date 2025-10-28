影／ 蕭美琴：歐18國議員聚台 象徵台灣不孤單

快訊

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
2025福爾摩沙俱樂部台北年會國際記者會下午在君悅飯店舉行，副總統蕭美琴（右二）出席，向與會人士揮手致意。記者陳正興／攝影
副總統蕭美琴下午出席「2025年福爾摩沙俱樂部年會」國際記者會，蕭美琴致詞時表示，來自歐洲18國的跨國議員齊聚台灣，這象徵在威權擴張下，台歐關係更加團結，更明確的傳達出「台灣在這場使命中並不孤單」。對俱樂部長期為台灣國際參與發聲、支持台海和平穩定，蕭美琴表達感謝之意，也強調印太與歐亞安全是緊密相連。

2025福爾摩沙俱樂部台北年會國際記者會下午在君悅飯店舉行，副總統蕭美琴（左）出席，向福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和（右）握手致意。記者陳正興／攝影
2025福爾摩沙俱樂部台北年會國際記者會下午在君悅飯店舉行，副總統蕭美琴（左）出席，向福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和（右）握手致意。記者陳正興／攝影
2025福爾摩沙俱樂部台北年會國際記者會下午在君悅飯店舉行，副總統蕭美琴（中）出席，與福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和（右）分別致詞。記者陳正興／攝影
2025福爾摩沙俱樂部台北年會國際記者會下午在君悅飯店舉行，副總統蕭美琴（中）出席，與福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和（右）分別致詞。記者陳正興／攝影

蕭美琴 台海 記者會

