福爾摩沙俱樂部首度台北年會 副總統：台灣不孤單
福爾摩沙俱樂部年會首度移師台北，包括歐洲議會及歐洲17國國會超過40位議員來台，副總統蕭美琴今天出席記者會表示，印太與跨大西洋區域安全從未如此緊密，福爾摩沙俱樂部來台傳達「台灣並不孤單」明確訊息；期望未來能就全社會防衛韌性展開合作。
福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）年會首度移師台北，下午舉行國際記者會，副總統出席致詞，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）分享此次訪台成果。
蕭副總統表示，上次見到柯理和是在立陶宛首都維爾紐斯的一場晚宴，當時柯理和是波羅的海3國的「外委會三劍客」之一，當時談及共同利益、優先工作以及地緣政治挑戰。
副總統說，感謝福爾摩沙俱樂部持續倡議台灣有意義參與國際組織，表達對中國擴張的擔憂，並致力強化台灣與成員國的關係。福爾摩沙俱樂部展現對團結的強烈決心，強調維持台海和平與穩定的重要性。
蕭副總統強調，這些努力如今已在全球論述發酵，印太區域以及跨大西洋地區安全從未如此緊密，而台灣位處威權擴張前線，持續堅定維持民主。福爾摩沙俱樂部來到台灣傳達明確訊息，「台灣並不孤單」。
談及外交部長林佳龍上午發表「國際海底電纜風險管理倡議」，蕭副總統指出，韌性從來不只是技術問題，也關乎國家與國際安全、經濟穩定以及民主韌性。這項倡議不只要號召行動，也代表台灣承諾與國際社會合作確保共同安全與繁榮。
副總統說，台灣政府提高國防預算，因應持續升高的區域威脅。國防與安全不僅止於軍事層面，而是更廣的全社會防衛韌性。在此概念下，相信台灣與歐洲國家有共同利益與機會，得以進一步合作、學習彼此的實踐作為。
蕭副總統重申，台灣作為國際社會負責任且積極的一員，將持續致力維持兩岸現狀，強化全球民主供應鏈，並深化與理念相近國及其社會的夥伴關係。
她也分享柯理和的軼事表示，柯理和首次來台是12歲隨著舞蹈表演團體到宜蘭，如今再度來到台灣展現民間和文化交流的成果，樂見柯理和繼續為此做出貢獻。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言