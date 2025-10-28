福爾摩沙俱樂部首度台北年會 副總統：台灣不孤單

快訊

中央社／ 台北28日電

福爾摩沙俱樂部年會首度移師台北，包括歐洲議會及歐洲17國國會超過40位議員來台，副總統蕭美琴今天出席記者會表示，印太與跨大西洋區域安全從未如此緊密，福爾摩沙俱樂部來台傳達「台灣並不孤單」明確訊息；期望未來能就全社會防衛韌性展開合作。

福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）年會首度移師台北，下午舉行國際記者會，副總統出席致詞，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）分享此次訪台成果。

蕭副總統表示，上次見到柯理和是在立陶宛首都維爾紐斯的一場晚宴，當時柯理和是波羅的海3國的「外委會三劍客」之一，當時談及共同利益、優先工作以及地緣政治挑戰。

副總統說，感謝福爾摩沙俱樂部持續倡議台灣有意義參與國際組織，表達對中國擴張的擔憂，並致力強化台灣與成員國的關係。福爾摩沙俱樂部展現對團結的強烈決心，強調維持台海和平與穩定的重要性。

蕭副總統強調，這些努力如今已在全球論述發酵，印太區域以及跨大西洋地區安全從未如此緊密，而台灣位處威權擴張前線，持續堅定維持民主。福爾摩沙俱樂部來到台灣傳達明確訊息，「台灣並不孤單」。

談及外交部長林佳龍上午發表「國際海底電纜風險管理倡議」，蕭副總統指出，韌性從來不只是技術問題，也關乎國家與國際安全、經濟穩定以及民主韌性。這項倡議不只要號召行動，也代表台灣承諾與國際社會合作確保共同安全與繁榮。

副總統說，台灣政府提高國防預算，因應持續升高的區域威脅。國防與安全不僅止於軍事層面，而是更廣的全社會防衛韌性。在此概念下，相信台灣與歐洲國家有共同利益與機會，得以進一步合作、學習彼此的實踐作為。

蕭副總統重申，台灣作為國際社會負責任且積極的一員，將持續致力維持兩岸現狀，強化全球民主供應鏈，並深化與理念相近國及其社會的夥伴關係。

她也分享柯理和的軼事表示，柯理和首次來台是12歲隨著舞蹈表演團體到宜蘭，如今再度來到台灣展現民間和文化交流的成果，樂見柯理和繼續為此做出貢獻。

