民進黨團提出財劃法暫行條例 政院：尊重此提案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
財劃新法因公式錯誤導致345億元無法分配，民進黨立法院黨團28日提出財劃法暫行條例，對此，行政院發言人李慧芝28日表示，民進黨團有向政院說明規劃，並指明財源，符合預算法及財政紀律法，政院也尊重這項提案。

民進黨團上午在立法院舉行「345億顧全民 有財源不違憲」記者會。民進黨團幹事長鍾佳濱說，目前財劃法因公式問題，有345億元撥不出去，民進黨團具體建議這筆錢可用在3項福利措施，包括國民年金月領8,000元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等。

有關立法院民進黨黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」一事，李慧芝表示，民進黨團有向政院說明規劃，並指明財源，是新版財劃法因為公式錯誤導致無法分配的345億元，符合預算法及財政紀律法，政院也尊重這項提案。

