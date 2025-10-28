非洲豬瘟破口？政院研議淘寶、拼多多限期落地 卓榮泰指不從就下架

行政院長卓榮泰下午在立法院備詢，面對立委質詢近日非洲豬瘟可能因境外商品入侵本國所至致，質疑與中國淘寶等電商平台輸入有關。立委批評政府放任淘寶、拼多多等電商，停供平台購物，卻不來台灣落地，若商品有問題消費者恐求償無門。對此，卓榮泰強硬表示，將要求經濟部和數發部研究如何讓淘寶和拼多多「限期落地」，如果限期不落地登記、不納入管制的話，將要求這些平台下架。

卓榮泰表示，目前最緊急的就是豬瘟的查緝，同時要求經濟部和數發部，研究如何要淘寶和拼多多「限期落地」，它如果限期不落地登記、不納入管制的話，這個平台，要求數發部讓它「下架」。

【中央社／台北28日電】

網路電商拚多多、淘寶未在台灣落地納管，立委關切若發生糾紛消費者求償無門，行政院長卓榮泰今天表示，現在最緊急是非洲豬瘟全面查緝，也同時要求經濟部、數發部研議，要求平台限期落地，若不配合納管，數發部將要求平台下架，「台灣不是漫無法律的國家」。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

民進黨立委吳秉叡在下午質詢時表示，非洲豬瘟傳進台灣有多種管道，除了從疫區回來的行李，另外還有一個可能性，就是從外國小包裹郵件。不過，現在網購或郵購的電商，前三大的淘寶、蝦皮、酷澎，在台灣沒有實體落地，若消費者在網路上下單，若商品對人體發生危害，或有非洲豬瘟病毒，要向誰求償。

卓榮泰說，如果沒有落地，真的是求償無門。蝦皮跟酷澎目前都有分公司或直接投資商在台灣有落地，但淘寶跟漫天廣告的拚多多，目前完全沒有落地。

吳秉叡指出，歐盟目前是最嚴格，要落地，還要代課稅，否則不可進歐盟，這需要很強的行政分工，誰賣東西，出問題誰負責任，跑不掉。日本比照歐盟，時間稍晚，韓國今年起要求電商一定要落地，台灣要如何落實。

經濟部長龔明鑫說，因為台灣現在還不允許中國在台灣經營電商，不能經營，但遭吳秉叡質疑，淘寶、拚多多台灣一直買，郵件不停進到台灣，這幾個月就幾萬件，這不是掩耳盜鈴嗎。

卓榮泰表示，政府現在很積極，尤其是現在這個時間點，違法的肉品不能進來，萬一查到，會強力查緝。龔明鑫則說，消費者不見得跟中國買，會跟全世界平台都在買。

吳秉叡指出，難道財政部不就要把中國來的、沒有落地的電商寄來包裹，全部都退運。

面對吳秉叡的連番質疑，卓榮泰說，現在最緊急是非洲豬瘟，政府會全面查緝，同時，將要求經濟部跟數發部研究，如何限期規範平台落地，若限期不落地登記，不納入管制，數發部要要求平台下架，「會來盡快完成。」

吳秉叡說，已有歐盟、日本及韓國的案例可以參考，不過，可能大型的網路購物平台商店瞧不起台灣，認為台灣規模太小，不要來落地，反正台灣現在沒有法律，奈他們何。

卓榮泰表示，台灣不是這樣漫無法律的國家，「我們會堅持。」

吳秉叡進一步要求，不是光落地，政府還要考量落地時要有足夠負擔責任的資本額，若不用資本額，要提供其他擔保，行政院有義務要執行消費者保護法，對商品、通路及製造商、經銷商應負連帶損害責任。當電商不用落地，不用一定資本額，可免去非常多責任，成本也減輕很多，可以用很低價拚價格戰，對台灣製造商不公平，造成競爭上不公平。

卓榮泰表示，他最近一直在關注網路一個訊息就是拚多多，那種廣告手法，怎麼有辦法投注那麼大的能力，表示是用低價或不法競爭，對國內會造成競爭不公平，相關法律應保護合法的廠商才對。

