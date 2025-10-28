普發現金13歲以上未成年「不得代領」 藍黨團提醒完善配套

立法院國民黨團28日召開記會，指出中央政府對普發現金相關措施，至今仍未準備好。其中有關13歲以上未成年孩童不得由父母代領規定，國民黨團憂心將會重演2016年普發現金時，郵局大排長龍領現金的「郵局之亂」。

總統府10月23日晚間，公告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，普發現金1萬元，登記入帳預計11月5日開放預登記，最快11月12日入帳。

國民黨團提出三大訴求，要求行政院公開承諾具體落實：

一、拓寬實體網路，終結郵局之亂。 二、建立金融快速通道，保護無辜存戶。 三、廢除擾民規定，還給人民便利。

首席副書記長林沛祥表示，國民黨團希望普發現金實施時，讓一萬元現金能夠有尊嚴地進入到每位民眾的帳戶裡。普發一萬元現金是來自國家稅收超徵，國民黨與民眾黨兩個黨團主張「還稅於民」的結果。

林沛祥說，將普發現金爭取到之後，真正的工作才要開始，呼籲中央政府不再重蹈2016年普發現金時的亂象。順利普發現金是政府的責任，讓人民領得到、有感覺，才是檢驗執政能力。

林沛祥提到，當年中央政府號稱有五大管道，領現金過程會十分順利；結果是，政府把郵局當作政策失敗的回收場，光是現領首日，各地郵局湧進上千人，引發郵局大排長龍領現金的「郵局之亂」。

林沛祥指出，網路登錄失敗或是帳戶被凍結的民眾，都被政府制定複雜的代領規則搞瘋，最後唯一的選擇，就只能跑去郵局排隊罰站，這是政府無能的被迫選擇，而非人民的自由選擇。

他表示，政府為了打詐，演變成懲罰人民，放任銀行過度反應，隨意凍結無辜民眾帳戶。例如，久未使用的帳戶，因匯入一筆大額金額，銀行就將其帳戶鎖住無法正常提領，民眾申請解鎖，流程至少半年以上。

林沛祥質疑，政府官僚規定，把簡單事情複雜化，孩童代領規則中，12歲以下的孩子，家長可以上網登記代領，但13歲以上孩子若無銀行帳戶，家長不能上網登記代領，唯一的選擇只有到郵局排隊。13歲的規定依據是什麼？政府將成千上萬的民眾，從網路推向郵局，這不是誤民擾民嗎？

林沛祥表示，國民黨不僅僅是為民爭取福利，也要監督政府。面對即將普發1萬元現金，國民黨團提出三大訴求，請行政院公開承諾具體落實：

一、拓寬實體網路，終結郵局之亂。請政府不要把責任丟給郵局，建議協調四大超商、公股行庫，全面開放臨櫃領現。中央政府統一規劃在各縣市區公所、戶政事務所設置普發現金協助站，設置專人為不熟悉3C的長輩民眾提供諮詢。

二、建立金融快速通道，保護無辜存戶。針對帳戶凍結亂象，建議金管會建立兩大機制：

1、政府支付安全保障，明令所有金融機構，不得將政府普發現金款項，視為「可疑交易」，觸發自動凍結。

2、建立跨部會帳戶爭議快速處理小組，設立單一申訴專線，承諾在24小時內，解決民眾被誤鎖帳戶問題，人民的血汗錢，不應該成為政府打詐失準下的犧牲品。

三、廢除擾民規定，還給人民便利。國民黨團強力要求，立即廢除荒謬的13歲代領門檻，統一規定所有未成年子女，父母都可以代領，或網路登記，將款項匯入孩童自己的帳戶。希望政府把簡單的事情還給人民，不要讓官僚的思維，讓德政添亂，帶來民怨災難。

