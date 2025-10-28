聽新聞
0:00 / 0:00
綠拋財劃法暫行條例推3政策 政院僅稱：尊重
財劃新法因公式錯誤導致345億元無法分配，民進黨立法院黨團今天提出財劃法暫行條例，將經費用於婦女產後照護、長輩生活扶助及勞退獎勵金；行政院表示尊重。
民進黨團上午在立法院舉行「345億顧全民 有財源不違憲」記者會。民進黨團幹事長鍾佳濱說，目前財劃法因公式問題，有345億元撥不出去，民進黨團具體建議這筆錢可用在3項福利措施，包括國民年金月領8000元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等。
對此，行政院發言人李慧芝表示，民進黨團有向政院說明規劃，並指明財源，是新版財劃法因為公式錯誤導致無法分配的345億元，符合預算法及財政紀律法，政院也尊重這項提案。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言