綠議員掛布條挺選桃園市長 何志偉鬆口：若有機會 全力以赴
2026年百里侯之爭，桃園被視為民進黨艱困選區。民進黨桃園市議員李光達近日在地方掛出「何志偉選市長」布條，對此總統府副秘書長何志偉今天回應，「如果有機會，我們一起全力以赴」。
民進黨立委王義川、法務部次長黃世杰、何志偉以及行政院秘書長張惇涵都被點名，可以代表民進黨征戰明年桃園市長選舉。
何志偉過去被問到是否有意願參選桃園市長時都未正面回應，但今天對於有綠營議員掛「何志偉選市長」布條，何志偉透過辦公室表示，「謝謝李光達議員的肯定，如果有機會，我們一起全力以赴」。
