快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

民進黨青年局訪日會李逸洋 與自民黨青年成員交流

中央社／ 台北28日電

駐日代表李逸洋27日宴請民進黨青年局長陳冠廷及日本自民黨青年局長、眾議員平沼正二郎等成員。李逸洋表示，這是民進黨青年局成立後首度率團訪日；他20年前擔任民進黨秘書長，現能在日本會晤同黨立委及地方議員等深為感動，期盼今後強化台日青年政治家交流。

立委蔡易餘、黃捷、張雅琳、高雄市議員鄭孟洳、台南市議員沈震東等民進黨青年局成員，以及自民黨青年局前局長中曾根康隆、前財務大臣政務官土田慎、草間剛、坂本龍太郎及大空幸星等多位日本眾議員也出席與會。

李逸洋舉例，日本首相高市早苗26日出席第28屆「日本-東協峰會」時，強調台海和平穩定與區域安全保障息息相關，並反對以武力或脅迫改變現狀的行為，預計高市上任後，台日關係將更為深化，也期盼高市政府對台海和平及印太區域和平穩定做出更大貢獻。

他指出，自民黨青年局是自民黨與台灣交流主要窗口，每年都籌組約80人的訪團赴台交流，打造台日關係穩固基礎。民進黨及自民黨青年局成員為左右台日未來的優秀年輕政治家，掌握台日關係發展走向及肩負維護台海與印太區域和平的責任。

李逸洋說，民進黨與自民黨都是執政黨，今後進一步強化在區域和平、國家戰略、經濟安保、高科技產業、社會韌性及因應中國認知戰等廣泛領域合作至關重要，台日合作致力維護台海和平穩定及實現自由開放的印太區域。

他指出，目前國際社會局勢為美、日、歐洲聯盟等民主陣營，對抗中、俄及北韓的威權主義陣營。台灣在此局勢扮演重要角色，開拓更寬廣的國際空間。

李逸洋說，台灣生產全球90%最先進晶片及人工智慧（AI）伺服器，並在半導體封裝及先進封裝居於領先地位，在半導體IC設計為全球第2名；日本半導體製造設備占全球30%、半導體材料占50%，台日合作，發揮彼此半導體及AI優勢，對強化全球半導體及AI供應鏈韌性可以有很大貢獻。

李逸洋舉例，台積電熊本第一廠順利營運，第二廠也已動工，台日在半導體領域獲得重要成果，這也象徵雙方基於信賴的夥伴關係。

平沼正二郎說，這是他就任青年局長後首次公開致詞，很榮幸能把這個殊榮獻給台灣。台日關係至為重要，他將在過往基礎上，持續推動雙方交流互動。

中曾根康隆表示，他雖已卸任青年局長，仍會協助推動台日友好關係。不論是公私行程，都盼能再度訪台。

民進黨青年局訪問團也拜會日本維新會等跨黨派國會議員，以及國土交通省副大臣佐佐木紀等政府高層，就防災、美日貿易談判及地方交流等深入互動。

台日關係 青年 眾議員

延伸閱讀

民進黨青年局會自民黨青年局 綠委：強化交流合作

台日患難與共 茨城縣笠間市捐贈花蓮水災義援金

台紀錄片「公園」、「侯硐奇譚」獲山形影展兩大獎

台日半導體同盟會議將登場 李逸洋：台技術領先穩固

相關新聞

非洲豬瘟破口？政院研議淘寶、拼多多限期落地 卓榮泰指不從就下架

行政院長卓榮泰下午在立法院備詢，面對立委質詢近日非洲豬瘟可能因境外商品入侵本國所至致，質疑與中國淘寶等電商平台輸入有關。...

KP SHOW票價8800元貴嗎？ 戴利玲：柯文哲與BLACKPINK不相上下

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金侵占案，檢方指控，柯侵占KP SHOW的77萬元盈餘，演唱會主辦人尼奧公司負責人戴...

鏡週刊指狗仔帳房出逃「橘子翻版」 黃國昌三度反嗆缺德何時要道歉

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，傳出所謂狗仔金流為永豐銀行前總經理張晉源的秘書李光昕。黃國昌今天對此表示，精鏡傳媒不僅編故...

立委關切全國六成以上廚餘何去何從 卓榮泰：輔導轉型作為較進步飼料

我國爆發首起非洲豬瘟案例，農業部隨即宣布禁用廚餘養豬，引來朝野立委關注未來廚餘處理方式。行政院長卓榮泰今天表示，廚餘去化...

普發現金13歲以上未成年「不得代領」 藍黨團提醒完善配套

立法院國民黨團28日召開記會，指出中央政府對普發現金相關措施，至今仍未準備好。其中有關13歲以上未成年孩童不得由父母代領...

綠拋財劃法暫行條例推3政策 政院僅稱：尊重

財劃新法因公式錯誤導致345億元無法分配，民進黨立法院黨團今天提出財劃法暫行條例，將經費用於婦女產後照護、長輩生活扶助及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。