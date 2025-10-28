民進黨青年局訪日會李逸洋 與自民黨青年成員交流

駐日代表李逸洋27日宴請民進黨青年局長陳冠廷及日本自民黨青年局長、眾議員平沼正二郎等成員。李逸洋表示，這是民進黨青年局成立後首度率團訪日；他20年前擔任民進黨秘書長，現能在日本會晤同黨立委及地方議員等深為感動，期盼今後強化台日青年政治家交流。

立委蔡易餘、黃捷、張雅琳、高雄市議員鄭孟洳、台南市議員沈震東等民進黨青年局成員，以及自民黨青年局前局長中曾根康隆、前財務大臣政務官土田慎、草間剛、坂本龍太郎及大空幸星等多位日本眾議員也出席與會。

李逸洋舉例，日本首相高市早苗26日出席第28屆「日本-東協峰會」時，強調台海和平穩定與區域安全保障息息相關，並反對以武力或脅迫改變現狀的行為，預計高市上任後，台日關係將更為深化，也期盼高市政府對台海和平及印太區域和平穩定做出更大貢獻。

他指出，自民黨青年局是自民黨與台灣交流主要窗口，每年都籌組約80人的訪團赴台交流，打造台日關係穩固基礎。民進黨及自民黨青年局成員為左右台日未來的優秀年輕政治家，掌握台日關係發展走向及肩負維護台海與印太區域和平的責任。

李逸洋說，民進黨與自民黨都是執政黨，今後進一步強化在區域和平、國家戰略、經濟安保、高科技產業、社會韌性及因應中國認知戰等廣泛領域合作至關重要，台日合作致力維護台海和平穩定及實現自由開放的印太區域。

他指出，目前國際社會局勢為美、日、歐洲聯盟等民主陣營，對抗中、俄及北韓的威權主義陣營。台灣在此局勢扮演重要角色，開拓更寬廣的國際空間。

李逸洋說，台灣生產全球90%最先進晶片及人工智慧（AI）伺服器，並在半導體封裝及先進封裝居於領先地位，在半導體IC設計為全球第2名；日本半導體製造設備占全球30%、半導體材料占50%，台日合作，發揮彼此半導體及AI優勢，對強化全球半導體及AI供應鏈韌性可以有很大貢獻。

李逸洋舉例，台積電熊本第一廠順利營運，第二廠也已動工，台日在半導體領域獲得重要成果，這也象徵雙方基於信賴的夥伴關係。

平沼正二郎說，這是他就任青年局長後首次公開致詞，很榮幸能把這個殊榮獻給台灣。台日關係至為重要，他將在過往基礎上，持續推動雙方交流互動。

中曾根康隆表示，他雖已卸任青年局長，仍會協助推動台日友好關係。不論是公私行程，都盼能再度訪台。

民進黨青年局訪問團也拜會日本維新會等跨黨派國會議員，以及國土交通省副大臣佐佐木紀等政府高層，就防災、美日貿易談判及地方交流等深入互動。

