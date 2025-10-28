菲律賓應強硬應對中國 前官員：籲世界守護台灣民主

菲律賓前司法部長，現為眾議員德利馬表示，面對中國在南海的侵犯行爲，菲總統小馬可仕應展現更明確、強硬的反制立場。另外，針對台灣同樣面臨來自中國的威脅和壓力，她呼籲世界民主國家與台灣站在一起，捍衛台灣的民主。

曾任菲律賓司法部長、參議員的現任眾議員德利馬（Leila de Lima）被視為人權鬥士，她曾耗費10年調查時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）發動的掃毒戰，2017年因涉毒罪名遭捕，後入獄逾6年。

菲律賓法院已於2024年6月撤銷針對德利馬的最後一件刑事指控，結束她長達數年面臨的法律戰，外界視這一連串的刑事指控為政治迫害，據信因調查掃毒戰而遭當局報復吃上官司。

德利馬日前赴新加坡參加德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad-Adenauer-Stiftung）舉辦的亞洲政治傳播會議，會後接受中央社專訪，談及中國在「西菲律賓海」的侵犯行爲、提升防衛及軍事現代化的重要性。另外，她分享對台灣面對中國威脅及台菲關係的看法。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

●樂見台菲關係漸佳 非官方交流應持續

2013年台灣「廣大興28號」漁船遭菲律賓公務船槍擊，一度造成台菲關係緊繃，時任司法部長的德利馬說，當時她接獲指令，要積極調查該事件。

時過境遷，在菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）的執政下，台菲關係更加友好緊密，其一證明是菲律賓今年7月開始給予台灣遊客免簽停留14天的對等互惠措施。

她表示，菲律賓人與台灣人民有共同情感，「尤其是台灣人對民主的渴望」，並稱讚台灣經濟表現良好、治理成效卓著。

她告訴中央社，很遺憾因一個中國政策，菲律賓在「官方層面上受到約束，但這並不代表我們應該停止與台灣在其他領域的關係」。德利馬認為，菲律賓在與台灣的社會、文化、經濟、商業等領域，都應持續建立更緊密的關係。

●台灣民主制度不應該摧毀 籲世界共同捍衛

針對台灣正面臨來自中國的威脅與壓力，德利馬希望台灣堅持下去，她說，「台灣必須堅持下去。你們擁有資源，如財政資源、經濟資源，也有人力資源保衛自己，保衛你們的地區，保衛你們的自治政府」。

德利馬相信，很多人都認同該觀點，認為「台灣不應被（外部因素）干涉」，並指出，台灣這些年已建立自己的制度並往前進步。她說：「台灣已經選擇了民主制度，為什麼現在要剝奪台灣的民主呢？」

德利馬表示，守護台灣的民主需要世界各國團結，「不只是美國，不只是菲律賓，也不只是其他歐洲國家」，她強調，其他民主國家，都應與台灣站在一起，捍衛台灣的民主地位和理想。

●面對中國 馬可斯政府應加強反制力度

面對中國船隻在南海的行動以及多次發生衝撞漁船事件，德利馬認為，僅靠外交抗議仍不足，希望政府採取更積極的行動。

她說，「中國（在西菲律賓海）的侵略行動不斷升級，他們使用水下潛航器探索我們的海洋資源，也發生了撞擊我們漁船的事件。每次發生這些事情，我們只向（中國）政府提出外交抗議是不夠的。」

菲律賓和中國船隻經常南海發生對峙。中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，但國際仲裁法院裁定此主張毫無法律依據。

德利馬向中央社解釋說：「我們應向聯合國仲裁庭提出訴訟，這能展現我們的決心，也顯示我們尊重以規則為基礎的國際秩序，同時凸顯中國無視國際規則的行為，並有助於菲律賓贏得國際支持」。

另外，她也強調強化國家安全和國防現代化的重要性，並表示：「這並非是要戰爭，我們的憲法也規定應以和平方式處理爭端。軍事現代化只是防衛，而不是挑釁。」

