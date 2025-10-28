民進黨青年局會自民黨青年局 綠委：強化交流合作

民進黨青年局局長陳冠廷今天率團拜會日本自民黨青年局，與新任局長平沼正二郎舉行首次正式會談，雙方就建立「制度化」交流機制達成高度共識；陳冠廷說，未來雙方除深化交流外，也建議可依國會「委員會」進行更深入的政策對談，為台日次世代的緊密合作奠定堅實基礎。

陳冠廷辦公室發布新聞稿指出，雙方針對台日共同面臨的少子化、青年政治參與低落等內政挑戰，進行了深入的實務經驗交換。

陳冠廷轉達兼任民進黨主席的總統賴清德的重視，強調民進黨新成立「青年局」，目的就是希望將台日交流從「個人關係」提升至「機構化、制度化」的層級，建立穩定長效的對話平台。

會談中，雙方談到作為執政黨共同面臨的內政挑戰。平沼正二郎表示，日本正苦於少子化與年輕世代對未來經濟的不安，導致青年政治參與度低。民進黨立委黃捷與張雅琳呼應指出，這是執政黨的共同挑戰，張雅琳並分享台灣在育兒政策上的經驗。雙方皆認為，執政黨必須耐心向年輕世代說明國家面臨的真實危機。

會中，民進黨立委蔡易餘特別提議，鑒於阿里山鐵路與日本的深厚淵源，建議台日或可研議以「跨國合作」方式共同申請世界文化遺產。平沼正二郎承諾將向日本文部省查詢跨國申請的先例與相關要件，日方議員也提議應找機會實地訪問阿里山。

陳冠廷表示，這次會談成果豐碩，成功建立制度化對話機制。未來雙方除深化交流外，也建議可依國會「委員會」進行更深入的政策對談，為台日次世代的緊密合作奠定堅實基礎。

