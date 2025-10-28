普發現金將上路 國民黨團籲全面開放臨櫃領現
普發現金1萬元即將上路，國民黨立法院黨團今天表示，請政府不要把責任丟給郵局，建議協調四大超商、公股行庫，全面開放臨櫃領現，且廢除13歲代領門檻，統一規定所有未成年子女，父母都可以代領，或網路登記，將款項匯入孩童自己的帳戶。
總統府10月23日晚間公告中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，行政院隨即透過記者會指出，普發現金共5個發放管道，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳以及造冊發放；登記入帳預計11月5日開放預登記，最快11月12日入袋。
國民黨團今天召開記者會，黨團書記長羅智強說，還稅於民普發現金即將上路，但顯然政府還沒有準備好，普發現金有一堆奇怪門檻與亂象，配套完全不足夠。他要求政府還給人民便利，具體落實包括拓寬實體網路、建立金融快速通道、保護存戶以及廢除擾民規定。
羅智強表示，政府應回應人民需求，讓普發現金發得便利、發得開心，不要增加無謂困擾。
國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥說，爭取到普發現金之後，真正的工作才要開始，他呼籲政府不要再重蹈2016年普發現金時的亂象。順利普發現金是政府的責任，讓人民領得到、有感覺。
林沛祥表示，請政府不要把責任丟給郵局，建議協調四大超商、公股行庫，全面開放臨櫃領現；建議金管會建立兩大機制，包括政府支付安全保障，明令所有金融機構不得將政府普發現金款項視為「可疑交易」，觸發自動凍結；建立跨部會帳戶爭議快速處理小組，設立單一申訴專線，承諾在24小時內，解決民眾被誤鎖帳戶問題，人民的血汗錢不應該成為政府打詐失準下的犧牲品。
林沛祥也說，強力要求立即廢除13歲代領門檻，統一規定所有未成年子女，父母都可以代領或網路登記，將款項匯入孩童自己的帳戶。
