陸公安立案調查沈伯洋 民進黨：中國無權干涉台灣人民
中國重慶市公安局發布警情通報，指控民進黨立委沈伯洋為台獨頑固份子，並聲稱其行為涉嫌分裂國家犯罪，決定立案偵查。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，中國對台灣人民從來沒有任何管轄權，這些宣稱完全無效，只是企圖以政治手段恐嚇台灣人民，此舉是赤裸裸的紅色恐怖，不僅嚴重破壞兩岸關係，更威脅區域和平穩定。
戴瑋姍指出，中國當局長期以恫嚇、抹黑等手段打壓台灣自由社會，只凸顯其對民主價值的敵意與不安。她強調，面對威脅，台灣人民不會退縮，政府也會持續強化國防、提升自我防衛能力，讓和平建立在實力之上，唯有備戰才能止戰，厚實的國防才是和平最有力的後盾。
戴瑋姍表示，反觀新任國民黨主席鄭麗文卻公開反對提高國防預算，等於放棄自我防衛、削弱國家安全，與多數台灣人民的主流民意背道而馳。她呼籲，國民黨不該一再唱衰台灣、削弱士氣，而應與全民站在同一陣線，共同面對中國威脅、守護國家安全，這才是身為在野黨應有的責任與態度。
