快訊

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

陸公安立案調查沈伯洋 民進黨：中國無權干涉台灣人民

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人戴瑋姍今天表示，中國對台灣人民從來沒有任何管轄權，這些宣稱完全無效。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人戴瑋姍今天表示，中國對台灣人民從來沒有任何管轄權，這些宣稱完全無效。圖／聯合報系資料照片

中國重慶市公安局發布警情通報，指控民進黨立委沈伯洋為台獨頑固份子，並聲稱其行為涉嫌分裂國家犯罪，決定立案偵查。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，中國對台灣人民從來沒有任何管轄權，這些宣稱完全無效，只是企圖以政治手段恐嚇台灣人民，此舉是赤裸裸的紅色恐怖，不僅嚴重破壞兩岸關係，更威脅區域和平穩定。

戴瑋姍指出，中國當局長期以恫嚇、抹黑等手段打壓台灣自由社會，只凸顯其對民主價值的敵意與不安。她強調，面對威脅，台灣人民不會退縮，政府也會持續強化國防、提升自我防衛能力，讓和平建立在實力之上，唯有備戰才能止戰，厚實的國防才是和平最有力的後盾。

戴瑋姍表示，反觀新任國民黨主席鄭麗文卻公開反對提高國防預算，等於放棄自我防衛、削弱國家安全，與多數台灣人民的主流民意背道而馳。她呼籲，國民黨不該一再唱衰台灣、削弱士氣，而應與全民站在同一陣線，共同面對中國威脅、守護國家安全，這才是身為在野黨應有的責任與態度。

台灣人 國防預算 戴瑋姍

延伸閱讀

陸公安對沈伯洋立案偵查 陸委會怒批：逾越法治文明底線

遭重慶公安立案偵查 沈伯洋喊沒在怕：下一步大概是通緝

批沈伯洋收境外資金4800億元挨告 傅崐萁沒請律師反找「他」打官司

堰塞湖勘災爆衝突 沈伯洋批：傅崐萁遲到還要中央坐聽演講

相關新聞

鏡週刊指狗仔帳房出逃「橘子翻版」 黃國昌三度反嗆缺德何時要道歉

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，傳出所謂狗仔金流為永豐銀行前總經理張晉源的秘書李光昕。黃國昌今天對此表示，精鏡傳媒不僅編故...

KP SHOW票價8800元貴嗎？ 戴利玲：柯文哲與BLACKPINK不相上下

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金侵占案，檢方指控，柯侵占KP SHOW的77萬元盈餘，演唱會主辦人尼奧公司負責人戴...

【重磅快評】綠委可撒幣345億 藍營不能造福年輕父母？

民進黨大罷免失利後，立院黨團今天鄭重宣布因財劃法公式問題有345億元撥不出去，黨團建議這筆錢用在國民年金月領8千元、勞退...

爭取國民黨台南市長初選挨批「來亂的」 陳以信：我來撥亂反正

國民黨前立委陳以信近期表態投入台南市長黨內初選，引發各界討論，雖有支持者認國民黨該有新氣象，但不少選民痛批「根本是來亂的...

陸公安立案調查沈伯洋 民進黨：中國無權干涉台灣人民

中國重慶市公安局發布警情通報，指控民進黨立委沈伯洋為台獨頑固份子，並聲稱其行為涉嫌分裂國家犯罪，決定立案偵查。民進黨發言...

民進黨不演了！綠委算計345億元 撒幣就是要自己來

民進黨大罷免失利後，立院黨團今天鄭重宣布因財劃法公式問題有345億元撥不出去，黨團建議這筆錢用在國民年金月領8000元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等三項福利措施。這個建議很可能行政院採納，也造福百姓，但對照中央日前扣減桃園市等地方的非法定社福支出卻成明顯對比，民進黨施政完全選票考量，已不再遮掩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。