快訊

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

藍委籲財劃法補馬祖 卓揆怨：早就提醒過

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰28日前往立法院備詢，各黨立委針對各自關注議題進行質詢。（直播截圖）
行政院長卓榮泰28日前往立法院備詢，各黨立委針對各自關注議題進行質詢。（直播截圖）

「行政院在覆議《財劃法》的時候就曾跟委員說過公式有問題！」行政院長卓榮泰在藍委陳雪生質詢時如此埋怨，陳雪生則表示，馬祖因為《財劃法》修法疏漏，只能拿到7.13億，陳還呼籲卓對立法院要溫和，卓榮泰難得直白的回應：「我們已經很溫和了。」

早就提醒過陳雪生

行政院長卓榮泰28日前往立法院備詢。來自馬祖的國民黨立委陳雪生表示，新《財劃法》讓澎湖多拿7、80億，金門多拿110億，但馬祖卻只有7.13億，還被倒扣1千萬，且馬祖的一般性與計畫性補助款都被取消，很多建設恐變成爛尾樓。

卓榮泰無奈回應說，新《財劃法》的水平分配很不公平，未來會設法改善；另外，在覆議時早就提醒過陳雪生公式有錯。陳雪生隨即呼籲：「院長，現在朝小野大，你對立法院要更和緩一點！」但卓榮泰苦笑說：「我已經和緩到給你們4千多億了…。」

陳雪生又說：「不要每次都搞到火車對撞嘛！」但卓榮泰又說：「哪有對撞，都是我們被撞…。」雖然雙方質詢有來有回，彼此都透露著無奈。

提醒入境檢疫漏洞

民進黨立委林俊憲先跟卓榮泰反映台南相關的地方建設後，話鋒一轉提醒說，由於現在因應非洲豬瘟，全國豬肉禁運、禁宰殺，但15天的限制令過去後，豬農會因不希望豬隻久放，因此恐有約30萬頭豬將被爭先搶後的賣出，屆時豬價恐有大變動，政府要好好關注。

另外，針對非洲豬瘟防疫，林俊憲提及政府曾於2021年開放美豬的時候，編列47億升級豬舍裝設負壓水簾的預算，如今豬瘟也讓豬場廚餘等問題受到關注。希望之後也能繼續編列，並持續輔導豬農升級。

林俊憲還提到，這幾天網路有流傳，進出國門有綠卡與紅卡分流，要檢查隨身是否有水果與豬肉，本該檢疫產品的紅卡居然出現未檢疫通關的狀況。

林俊憲也說，有消息指出檢疫的警衛是民間企業，對民眾沒有強制公權力。但陳駿季再回應，檢疫的最後一關絕對是政府人員，不過卓榮泰與陳駿季也承諾，會了解情況並持續改善。

【更多精采內容，詳見

非洲豬瘟 卓榮泰 馬祖

延伸閱讀

民眾黨團：NCC人事案凶多吉少 卓榮泰延宕提名將提譴責

地方豬瘟防疫疏漏？ 卓揆緩頰：一起合作

影／指政院延宕NCC人事又說謊 民眾黨團提案譴責卓榮泰

鄭麗文反對提高國防預算 卓榮泰：強化實力才有永久和平

相關新聞

鏡週刊指狗仔帳房出逃「橘子翻版」 黃國昌三度反嗆缺德何時要道歉

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，傳出所謂狗仔金流為永豐銀行前總經理張晉源的秘書李光昕。黃國昌今天對此表示，精鏡傳媒不僅編故...

KP SHOW票價8800元貴嗎？ 戴利玲：柯文哲與BLACKPINK不相上下

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金侵占案，檢方指控，柯侵占KP SHOW的77萬元盈餘，演唱會主辦人尼奧公司負責人戴...

【重磅快評】綠委可撒幣345億 藍營不能造福年輕父母？

民進黨大罷免失利後，立院黨團今天鄭重宣布因財劃法公式問題有345億元撥不出去，黨團建議這筆錢用在國民年金月領8千元、勞退...

爭取國民黨台南市長初選挨批「來亂的」 陳以信：我來撥亂反正

國民黨前立委陳以信近期表態投入台南市長黨內初選，引發各界討論，雖有支持者認國民黨該有新氣象，但不少選民痛批「根本是來亂的...

養豬協會拜會國民黨團 盼監獄、阿兵哥助消化30萬頭豬

台灣養豬協會理事長潘連周今午率全國各縣市養豬協會幹部赴國民黨立法院黨團送陳情書，除盼協助修法解決相關法規問題外，最重要是...

陸公安立案調查沈伯洋 民進黨：中國無權干涉台灣人民

中國重慶市公安局發布警情通報，指控民進黨立委沈伯洋為台獨頑固份子，並聲稱其行為涉嫌分裂國家犯罪，決定立案偵查。民進黨發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。