藍委籲財劃法補馬祖 卓揆怨：早就提醒過

「行政院在覆議《財劃法》的時候就曾跟委員說過公式有問題！」行政院長卓榮泰在藍委陳雪生質詢時如此埋怨，陳雪生則表示，馬祖因為《財劃法》修法疏漏，只能拿到7.13億，陳還呼籲卓對立法院要溫和，卓榮泰難得直白的回應：「我們已經很溫和了。」

早就提醒過陳雪生

行政院長卓榮泰28日前往立法院備詢。來自馬祖的國民黨立委陳雪生表示，新《財劃法》讓澎湖多拿7、80億，金門多拿110億，但馬祖卻只有7.13億，還被倒扣1千萬，且馬祖的一般性與計畫性補助款都被取消，很多建設恐變成爛尾樓。

卓榮泰無奈回應說，新《財劃法》的水平分配很不公平，未來會設法改善；另外，在覆議時早就提醒過陳雪生公式有錯。陳雪生隨即呼籲：「院長，現在朝小野大，你對立法院要更和緩一點！」但卓榮泰苦笑說：「我已經和緩到給你們4千多億了…。」

陳雪生又說：「不要每次都搞到火車對撞嘛！」但卓榮泰又說：「哪有對撞，都是我們被撞…。」雖然雙方質詢有來有回，彼此都透露著無奈。

提醒入境檢疫漏洞

民進黨立委林俊憲先跟卓榮泰反映台南相關的地方建設後，話鋒一轉提醒說，由於現在因應非洲豬瘟，全國豬肉禁運、禁宰殺，但15天的限制令過去後，豬農會因不希望豬隻久放，因此恐有約30萬頭豬將被爭先搶後的賣出，屆時豬價恐有大變動，政府要好好關注。

另外，針對非洲豬瘟防疫，林俊憲提及政府曾於2021年開放美豬的時候，編列47億升級豬舍裝設負壓水簾的預算，如今豬瘟也讓豬場廚餘等問題受到關注。希望之後也能繼續編列，並持續輔導豬農升級。

林俊憲還提到，這幾天網路有流傳，進出國門有綠卡與紅卡分流，要檢查隨身是否有水果與豬肉，本該檢疫產品的紅卡居然出現未檢疫通關的狀況。

林俊憲也說，有消息指出檢疫的警衛是民間企業，對民眾沒有強制公權力。但陳駿季再回應，檢疫的最後一關絕對是政府人員，不過卓榮泰與陳駿季也承諾，會了解情況並持續改善。

