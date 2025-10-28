川習會遞小紙條保台？ 卓榮泰：光明磊落以國家利益結合

川習會即將舉行，各界關注，美國總統川普提及將討論「台灣議題」。立委羅明才質詢時提及，希望川習會時，起碼遞個小紙條，請陸方空軍不要再來飛台灣。行政院長卓榮泰解釋，兩國的外交關係，是常年累月累計起來，不是一張小紙條的動作，是光明磊落以國家利益結合。

卓榮泰28日率行政院部會首長赴立法院施政報告並備詢。

羅明才質詢時問及，現在台美關係是不是歷史以來最好、最密切？

卓榮泰答詢時說，來訪的學生、外國來的朋友，要看的是台灣的民主政治、在民主殿堂上的對話，在民主發展過程當中非常重要。會來議場參訪的賓客，就是理念相近的國家。歡迎美國來的朋友、理念相近的夥伴，一起來關心台灣國內的民主，也關心我國在印太地區扮演的責任跟角色。

卓榮泰表示，台灣跟美國的關係，一直以來都是盟友的關係。川習會是否談及台灣議題，據川普所說是有要談，但他認為，不論有談無談、公開或私下談，美國跟台灣有共同的國際利益，包括經濟、科技、區域和平穩定，這應該不會在談判過程當中有任何閃失，「這是我們的期待。」

對於台灣是否會被賣掉，卓榮泰質疑，台灣怎麼會被誰賣掉，台灣不是烏克蘭。台灣的民主發展、經濟實力、科技領先地位，以及地緣關係上對台灣的整體安全維護，台灣都不會是烏克蘭。台灣就是台灣，就是中華民國台灣，這不容改變。

羅明才詢問，川習會過程中，美國能確保台灣的安全嗎？是否可以做到台灣有事就是美國有事？

卓榮泰回應，相信世界上跟我方有相同理念的國家、夥伴，都有共同的利益。至於美方的講法，外交部現在有新的說法。

外交部次長吳志中表示，美國務卿盧比歐已充分說明，雖然有川習會，但絕對不會放棄台灣。台灣跟美國是兩個社會之間的關係，兩個社會是數千萬人之間的關係，很難被背叛。台美關係如同剛才所說是最好，彼此有太多的共同利益，需要共同去維護。他對台美關係非常有信心。

吳志中指出，就事實來講，台灣也是美國的一個重大利益所在。最近三個月，美國跟亞太各國在該地區已經實施近30次的軍事演習，這代表該地區是美國的重大利益，台灣的穩定安全，絕對是美國重大利益，彼此共同維護，台美關係從來沒有如此好過，共同利益從來沒有如此強大過。

羅明才表示，希望川習會時，起碼遞個小紙條，請陸方空軍不要再來飛台灣。

卓榮泰解釋，兩國的外交關係，是常年累月累計起來，不是一張小紙條的動作，「我們不會用小紙條，我們是光明磊落、正大光明」，以國家對國家之間的利益來結合。

羅明才追問，川習會之後，是否兩岸變成另一個主軸，「世界要和平」，取消中美貿易戰，並出現台海和平的另外一個契機？

吳志中表示，和平不只是台灣非常努力在做，美國也是。前陣子以色列跟加薩和平，美國也扮演重要角色。美國總統也剛去了泰國，泰國高棉的和平，美國也扮演重要角色。相信對於美國的重大利益，就是和平穩定。

吳志中指出，美國跟台灣、日本、韓國的共同公益實在是太大，美國總統也剛去日本訪問新當選的首相高市早苗。在美日台還有整個地區的共同努力之下，和平好是一定可以維持的。

