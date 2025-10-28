鏡週刊指狗仔帳房出逃「橘子翻版」 黃國昌三度反嗆缺德何時要道歉

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，傳出所謂狗仔金流為永豐銀行前總經理張晉源的秘書李光昕。黃國昌今天對此表示，精鏡傳媒不僅編故事還抹黑造謠，張晉源跟李光昕都不是公眾人物，鏡週刊派人跟拍還影射有不正常的男女關係，直言這才是真正缺德的狗仔行為。

鏡週刊報導，掌管凱思國際金流與人事的核心人物，就是黃國昌麻吉張晉源的秘書李光昕，然而在狗仔醜聞曝光後閃電出境、至今行蹤成謎，宛如民眾黨前主席柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜翻版，檢警調已經悄悄對相關人等展開約談。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，精鏡傳媒在過去這段時間，不僅編故事還造謠抹黑做假新聞，「我已經公開問過很多次，請問鏡電視跟鏡週刊，什麼時候才要公開道歉」，自己至今沒有得到任何答案，鏡週刊還想要指揮檢調辦案動手。

黃國昌說，如果想要對他動手，至少也要找到名目，鏡週刊先前指控有港資中資，甚至違反國安法跟反滲透法，結果被大家發現是假新聞，現在潑糞完就開始耍無賴，「鏡電視發聲明說我片面扭曲標題，從頭到尾就是鏡電視的標題，為什麼不說是自己片面用標題在做假新聞？」

黃國昌強調，自己一向開大門走大路，李光昕過去勇敢站出來吹哨，結果面臨永豐金控的無止盡追殺，「她跟張晉源既不是公眾人物，而且也不是政治人物，結果鏡週刊派人去跟拍，一張過馬路的照片，被影射有不正常男女關係」，這才是真正缺德的狗仔行為。

黃國昌說明，張晉源跟李光昕做的事情，就是揭發永豐金控的弊案，前任董事長何壽川被判有罪，證實揭弊的內容貨真價值，「我當時做的事情，就是當他們的義務辯護人，一塊錢都沒有收」，後來法院判決一二審都無罪，也充分印證永豐金控就是濫訴。

此外，黃國昌岳父高熙治開設的恆合建設公司爆出違建爭議，台北市建管處認定相關建案違規要求要限期改善。黃國昌聽聞後重申，一切依法辦理，「我跟民進黨最不一樣的事情，我不會違法做任何施壓的事情」，倒是鏡週刊想要潑糞，人家正當合法的生意，結果在那邊亂寫一通，「他們知道我事情很多，自己會找律師好好處理。」

