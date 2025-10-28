鏡週刊指狗仔帳房出逃「橘子翻版」 黃國昌三度反嗆缺德何時要道歉
民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，傳出所謂狗仔金流為永豐銀行前總經理張晉源的秘書李光昕。黃國昌今天對此表示，精鏡傳媒不僅編故事還抹黑造謠，張晉源跟李光昕都不是公眾人物，鏡週刊派人跟拍還影射有不正常的男女關係，直言這才是真正缺德的狗仔行為。
鏡週刊報導，掌管凱思國際金流與人事的核心人物，就是黃國昌麻吉張晉源的秘書李光昕，然而在狗仔醜聞曝光後閃電出境、至今行蹤成謎，宛如民眾黨前主席柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜翻版，檢警調已經悄悄對相關人等展開約談。
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，精鏡傳媒在過去這段時間，不僅編故事還造謠抹黑做假新聞，「我已經公開問過很多次，請問鏡電視跟鏡週刊，什麼時候才要公開道歉」，自己至今沒有得到任何答案，鏡週刊還想要指揮檢調辦案動手。
黃國昌說，如果想要對他動手，至少也要找到名目，鏡週刊先前指控有港資中資，甚至違反國安法跟反滲透法，結果被大家發現是假新聞，現在潑糞完就開始耍無賴，「鏡電視發聲明說我片面扭曲標題，從頭到尾就是鏡電視的標題，為什麼不說是自己片面用標題在做假新聞？」
黃國昌強調，自己一向開大門走大路，李光昕過去勇敢站出來吹哨，結果面臨永豐金控的無止盡追殺，「她跟張晉源既不是公眾人物，而且也不是政治人物，結果鏡週刊派人去跟拍，一張過馬路的照片，被影射有不正常男女關係」，這才是真正缺德的狗仔行為。
黃國昌說明，張晉源跟李光昕做的事情，就是揭發永豐金控的弊案，前任董事長何壽川被判有罪，證實揭弊的內容貨真價值，「我當時做的事情，就是當他們的義務辯護人，一塊錢都沒有收」，後來法院判決一二審都無罪，也充分印證永豐金控就是濫訴。
此外，黃國昌岳父高熙治開設的恆合建設公司爆出違建爭議，台北市建管處認定相關建案違規要求要限期改善。黃國昌聽聞後重申，一切依法辦理，「我跟民進黨最不一樣的事情，我不會違法做任何施壓的事情」，倒是鏡週刊想要潑糞，人家正當合法的生意，結果在那邊亂寫一通，「他們知道我事情很多，自己會找律師好好處理。」
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言