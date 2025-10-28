KP SHOW票價8800元貴嗎？ 戴利玲：柯文哲與BLACKPINK不相上下

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金侵占案，檢方指控，柯侵占KP SHOW的77萬元盈餘，演唱會主辦人尼奧公司負責人戴利玲今作證說，KP SHOW是商業演唱會，票價訂在8800元因「柯文哲的知名度與BLACKPINK不相上下」。

戴利玲證稱，幫柯文哲辦演唱會時因柯的卸任市長身分場地難以接洽，她詢問立委黃珊珊簽約的對象，黃告訴她可與木可公司簽約。

戴利玲證稱，辦演唱會租的場地只有337個坐位，規畫的成本是300萬元，其中包括導播、服裝、舞台、舞者、燈光等，非常繁瑣；票價分為一般的8800元、身障票4200元以及線上票每張500元，活動總支出454萬元，門票收入531萬元，盈餘77萬元匯入木可。

戴利玲說，演唱會是商業活動，要繳營業稅、年度所得稅與娛樂稅，柯文哲唱歌跳舞的資質不好，但很努力練習，柯留了許多綵排時間，柯唱跳的不好，她會拿「愛心小手」打人，教柯要對得起觀眾、不可以丟臉。

戴利玲說，柯曾要求早一點回家練習，第二天的表現果然讓她驚訝，柯常嘲藝人不讀書，後來才知道藝人也有很多的專業與細節，她認為，柯很尊重專業，努力排出時間，對辦演唱會的態度很認真。

戴利玲表示，KP SHOW演唱會的過程，是從柯文哲從小扮超人想拯救世界開始，再到柯自比像一隻「囚鳥」，再到念書苦的「用心良苦」，全程沒有宣傳政治，海報也沒有提到「募款」、「選舉」；至於被問票價8800元是貴的嗎？戴利玲說，她認為與一般藝人差不多，還認為「柯文哲的知名度與BLACK PINK不相上下」。

柯文哲表示，戴利玲作證與上星期傳喚年代集團創辦人邱復生作證一樣「法官你會不會覺得是在浪費生命？」柯說，政府在浪費資源，整個台灣都在空轉，要了解一個行業，就要實際去了解。

柯文哲說，他選過總統大選，對娛樂事業有一定了解「所以這是濫訴」；柯說，邱復生因為和他的對話有「投資」2個字，演唱會文宣有「募款」2個字，因此指他侵占政治獻金「這樣起訴我不會覺得尷尬？」；柯說，他曾坐過牢，對司法改革很有想法、理念，並對法官說抱歉「這真的是在浪費時間。」

柯文哲的辯護人表示，KP SHOW呈現的是柯的人生故事，與政治活動完全無關，且是柯市長卸任後才開始籌備「柯文哲就是表演者」，沒有侵占門票收入的犯意。

公訴檢察官說，柯文哲因要選舉辦演唱會，無論民眾黨內部溝通、外部文宣都指演唱會是募款性質，主持人台北市議員黃瀞瑩也宣稱募款；民眾黨黨部還要求將所有競選小物轉到2023年7月29日的KP SHOW現場兌換，不能改變演唱會有募款的本質。 韓國女團BLACK PINK。圖／摘自blackpinkofficial IG 民眾黨前主席柯文哲（圖）上午為涉嫌侵占案出庭，到台北地方法院時，支持者大喊加油。記者蘇健忠／攝影

