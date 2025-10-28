快訊

【重磅快評】綠委可撒幣345億 藍營不能造福年輕父母？

聯合報／ 主筆室
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，目前「財劃法」因公式問題，有345億元撥不出去，民進黨團具體建議這筆錢可用在3項福利措施，包括國民年金月領8千元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等。記者蔡晉宇／攝影
民進黨大罷免失利後，立院黨團今天鄭重宣布因財劃法公式問題有345億元撥不出去，黨團建議這筆錢用在國民年金月領8千元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等3項福利措施。這個建議很可能行政院採納，也造福百姓，但對照中央日前扣減桃園市等地方的非法定社福支出卻成明顯對比，民進黨施政完全選票考量，已不再遮掩。 

民進黨團建議推出3項福利措施的棗略考量是從「反對到底」轉變為「正向競爭」，但打的卻是統籌分配稅款的主意。卓內閣不願依財劃法的立法意旨分配345億元，責任全推立法院，導致345億元動彈不得，黨團卻另闢蹊徑，想把這筆錢用在國民年金月領、勞退自提及坐月子補助，綠委不提適法性問題，卻算計這三項福利可以佳惠多少人，這不是政治算計，又是什麼？

黨團幹事長鍾佳濱細算，勞退有超過八成的人沒自提退休金，政府何不鼓勵勞工多自提，只要自提一定比例，會再免費再送1%呢？這就是具體的利民措施。鍾還說藍營提反年金改革影響40幾萬人，但還有200多萬人在領國民年金，這345億元拿來貼補可以展現執政黨照顧人民的具體行動；行政院日前通過生育補助政策，女性每生1胎可領10萬元補助，民進黨團則建議，坐月子可再加碼，讓每位媽媽都能再領10萬元。

鍾佳濱的數學確實不錯，光是勞保自提加1%其實就有124萬人可以受惠；我國每年新生兒13萬之譜，坐月子補助10萬元，就是造福13萬個家庭，再加上212.5萬人月領不到8000元國民年金，民進黨少說也要「進帳」300萬張選票，比起藍提停砍公教年金只影響40幾萬人，這算盤怎麼打都划算。

但諷刺的是，民進黨一方面說要福利大放送，要把345億元統籌款撒出去，但其中卻沒有一樣是法定社福支出。若依卓榮泰的行事作風，連立法院三讀通過條例普發一萬元都「內心天人交戰」，理由是普發現金「違憲」，將造成「舉債破千億」，債留子孫，綠委說要撒幣345億元可以通過卓榮泰這一關嗎？還是只要是綠委提案就一路開綠燈，內心也不再交戰，財劃法的公式也不是問題了？

如果民進黨想通了，要造福全民，那也就罷了，反正都是人民的納稅錢，拿345億元造福勞工、領國民年金的國人及生育女性，相信藍白也不敢有人反對。但是民進黨做事總要標準一致，中央可以大搞福利，地方政府興辦社福難道就不行？

昨天桃園市張善政才抱怨中央的社福政策跟不上時代，桃園為照顧長者及婦幼，調高敬老禮金、生育補助並放寬標準，加上一生好運卡、國中小營養午餐免費等政策，多屬「非法定社福」支出，結果被中央點名，近3年還被扣減一般性補助款達1.3億元，綠營議員都看不下去，卻指名要張善政檢討，這有道理嗎？

難怪張善政不服砲打中央，指少子化是國安問題，市府做「好孕專車」、「免費營養午餐」、「五歲幼兒助學金」都是替年輕父母設想，讓他們願意生小孩，中央與地方的關係應是雙向的，不是中央覺得地方非法定社福太多就要扣地方的錢。

反觀，高雄市也在興辦非法定社福業務，支出每年達22億元，造成市府財政負擔，但市議會並未反對，只要求排富，更未聞高雄市的非法定社福補助款項遭中央扣減；與桃園市毗鄰的竹北市，今年敬老禮金今年加碼放寬65歲以上可領3000元，並加贈壽麵，有2萬名長者受惠，市長鄭朝方還要辦演唱會熱鬧一下。

這時不免讓人納悶，是不是陳其邁站穩民進黨接班梯隊、鄭朝方被賴清德讚譽年輕有為，兩市的非法定社福多少就無關宏旨，更無窮台的問題了？

