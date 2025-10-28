比利時眾議院跨黨派議員團訪台 將晉見賴總統

快訊

中央社／ 台北28日電

比利時聯邦眾議院跨黨派議員團訪台，出席福爾摩沙俱樂部台北年會系列活動。外交部今天表示，這是比利時聯邦眾議院新屆國會自去年7月開議以來，首次籌組跨黨派訪團來訪，在台期間將晉見總統賴清德。

外交部上午發布新聞稿指出，比利時聯邦眾議院議員團一行6人，由外委會主席暨國會友台小組共同主席范荷芙（Els Van Hoof）於26日至31日率團訪台。這是比利時聯邦眾議院新屆國會自去年7月開議以來，首次籌組跨黨派訪團來訪，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見賴總統，拜會國家安全會議秘書長吳釗燮、台北市政府及經濟部等，並出席台歐海底電纜安全合作論壇。此外，范荷芙將偕另2位國會友台小組共同主席古哈（Philippe Courard）及拉斯金（Wouter Raskin，另譯：哈斯肯）出席2025福爾摩沙俱樂部台北年會。

外交部表示，比利時聯邦眾議院今年3月20日無異議通過由范荷芙領銜的「關切中國持續增加對台威脅決議案」，呼籲比國政府譴責中國對台日益侵略性的作為，並重申聯大第2758號決議並未對台灣地位採取立場。此一舉措是比利時新屆國會首度通過友台決議案，象徵其對台灣民主與安全的堅定支持。

外交部說，訪團成員除范荷芙外，另包括古哈、拉斯金、范莉特（Katrijn van Riet）、魯以諾（Ismaël Nuino）及吉雅特（Leent je Grillaert）等跨黨派議員。

